  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
  4. Airtel scraps 1.5GB daily prepaid plans offering unlimited calls
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (11:00 IST)

రూ. 299 ప్లాన్‌తో సహా 1.5 జీబీ డేటా ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లను రద్దు చేసిన ఎయిర్‌టెల్

Airtel
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:00 IST)
google-news
భారతీ ఎయిర్‌టెల్, ప్రజాదరణ పొందిన రూ. 299 ప్లాన్‌తో సహా, అపరిమిత కాలింగ్‌తో పాటు రోజుకు 1.5 జీబీ డేటాను అందించే అన్ని ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లను నిలిపివేసింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు అపరిమిత 5జీ డేటాను అందించే రూ. 349 ప్లాన్ వంటి అధిక ధర గల ప్యాక్‌లను ఎంచుకోవాలి. దీంతో, వినియోగదారులు రోజుకు అధిక డేటా వినియోగాన్ని అందించే ఖరీదైన ప్లాన్‌లను మాత్రమే ఎంచుకోవలసి వస్తోంది. ఈ టెల్కో రూ. 299, రూ. 319, రూ. 579, రూ. 619, రూ. 649 అనే ఐదు ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లను ఉపసంహరించుకుంది.
 
టెలికాం కంపెనీలు ప్రతి వినియోగదారుడి సగటు ఆదాయాన్ని (ARPU) మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తున్నందున, అధిక టారిఫ్‌ల వైపు పరిశ్రమ అనివార్యంగా మారబోతోందనడానికి ఎయిర్‌టెల్ తీసుకున్న తాజా చర్య ఒక సంకేతమని నిపుణులు అంటున్నారు. 
 
పునఃసమీక్షించిన ప్రీపెయిడ్ ఆఫర్ల జాబితాలో ఎంట్రీ-లెవల్ రూ. 199, రూ. 219 ప్లాన్‌లను యథాతథంగా ఉంచారు. కానీ, రోజుకు అధిక డేటా వినియోగ కోటాను కోరుకునే జనాదరణ పొందిన రూ.299 ప్లాన్ చందాదారులు ఇప్పుడు రూ. 349 ప్యాక్‌ను ఎంచుకోవలసి ఉంటుంది. దీనివల్ల వారికి సుమారు 16 శాతం ధర పెరుగుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రేమ ఒకవైపు.. వివాహేతర సంబంధం మరోవైపు.. ప్రియుడి చేతిలో ప్రియురాలి హత్య

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ఫ్రెంచ్ మోంటానా, ఎల్.వి. రేవంత్, నిఖిత గాంధీ, డిజే సాహిల్ గులాటి, పాయల్ ధరేలతో హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్నది రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్. 2026 ఆగస్ట్ 22న గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సంగీతం, గేమింగ్, అద్భుతమైన అనుభవాలను ఒకచోట చేర్చుతూ, లివింగ్ ఇట్ లార్జ్ భావనకు నిజమైన నిదర్శనం. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్- జనరేషన్ లార్జ్ యొక్క ఒరిజినల్ సౌండ్- హైదరాబాద్‌కు వచ్చింది. బాలీవుడ్‌కి చెందిన గుర్తుండిపోయే పాటలను హిప్-హాప్ యొక్క అత్యంత ఉల్లాసోత్సాహంతో కలిపింది. వేదిక మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఉత్సవం గేమింగ్, సమకాలీన పాప్ సంస్కృతిలో లీనమయ్యే ప్రదేశంగా కూడా మారుతుంది. ఇవి ప్రత్యక్ష వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించాయి.

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?ప్రముఖ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కు సంబంధించిన కేసులో ఒక కొత్త మలుపు చోటుచేసుకుంది. తదుపరి విచారణ కోసం ఫిర్యాదుదారు పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావడం లేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న మహిళా పోలీస్ ఏసీపీ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శుక్రవారం మాట్లాడుతూ, తాను స్వయంగా ఫిర్యాదుదారుకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఆమె రాలేదని తెలిపారు.

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’దర్శకుడు దేవ కట్టా ఇప్పుడు పూర్తిగా భిన్నమైన జోనర్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఆయన సమర్పణలో రూపొందనున్న రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘జో జో’. జొన్నగిరిలోని అల్ట్రా రూరల్ డైమండ్ ఫీల్డ్స్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ‘మయసభ’ కిరణ్ జయ్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి కథ అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్హీరో హవీష్ ‘నేను రెడీ’ ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్స్‌ను తెరకెక్కించే దర్శకుడు త్రినాథ్ రావు నక్కిన ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హార్నిక్స్ ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్నారు. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన ‘అమీర్ లోగ్’ మూవీకి రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకి మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయి యోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్ట్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గురువారం నాడు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.