రూ. 299 ప్లాన్తో సహా 1.5 జీబీ డేటా ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను రద్దు చేసిన ఎయిర్టెల్
భారతీ ఎయిర్టెల్, ప్రజాదరణ పొందిన రూ. 299 ప్లాన్తో సహా, అపరిమిత కాలింగ్తో పాటు రోజుకు 1.5 జీబీ డేటాను అందించే అన్ని ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను నిలిపివేసింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు అపరిమిత 5జీ డేటాను అందించే రూ. 349 ప్లాన్ వంటి అధిక ధర గల ప్యాక్లను ఎంచుకోవాలి. దీంతో, వినియోగదారులు రోజుకు అధిక డేటా వినియోగాన్ని అందించే ఖరీదైన ప్లాన్లను మాత్రమే ఎంచుకోవలసి వస్తోంది. ఈ టెల్కో రూ. 299, రూ. 319, రూ. 579, రూ. 619, రూ. 649 అనే ఐదు ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను ఉపసంహరించుకుంది.
టెలికాం కంపెనీలు ప్రతి వినియోగదారుడి సగటు ఆదాయాన్ని (ARPU) మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తున్నందున, అధిక టారిఫ్ల వైపు పరిశ్రమ అనివార్యంగా మారబోతోందనడానికి ఎయిర్టెల్ తీసుకున్న తాజా చర్య ఒక సంకేతమని నిపుణులు అంటున్నారు.
పునఃసమీక్షించిన ప్రీపెయిడ్ ఆఫర్ల జాబితాలో ఎంట్రీ-లెవల్ రూ. 199, రూ. 219 ప్లాన్లను యథాతథంగా ఉంచారు. కానీ, రోజుకు అధిక డేటా వినియోగ కోటాను కోరుకునే జనాదరణ పొందిన రూ.299 ప్లాన్ చందాదారులు ఇప్పుడు రూ. 349 ప్యాక్ను ఎంచుకోవలసి ఉంటుంది. దీనివల్ల వారికి సుమారు 16 శాతం ధర పెరుగుతుంది.