టెస్లా నుంచి ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కారు.. గాలిలో మెలికలు తిరుగుతూ.. (video)
టెస్లా తన తదుపరి తరం ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కారును మొదటిసారిగా ప్రదర్శించిన దశాబ్దానికి పైగా విరామం తర్వాత, గురువారం నాడు రాకెట్ తరహా థ్రస్టర్లతో నడిచే, కొత్తగా డిజైన్ చేయబడిన రోడ్స్టర్ను ఆవిష్కరించింది. 2028లో దీని ఉత్పత్తిని ప్రారంభిస్తామని తెలిపింది.
Tesla Car
సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ రాకెట్ కంపెనీ స్పేస్ఎక్స్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ తెల్లటి రెండు సీట్ల వాహనం, ఒక చూషణ వ్యవస్థను ఉపయోగించి ర్యాంప్పై తలక్రిందులుగా ప్రయాణించి, గాలిలో తిరిగి, అంతర్నిర్మిత థ్రస్టర్లను ఉపయోగించి కిందకు దిగింది. ఆ తర్వాత, ఈ విన్యాసం సమయంలో గాలిలో మెలికలు తిరుగుతూ, ఒక ట్రక్కు, ఇతర వాహనాల మీదుగా దూకడానికి కూడా ఇది థ్రస్టర్లను ఉపయోగించింది.
సెప్టెంబర్ 14 నాటి సీఎంఈ సుమారుగా సెకనుకు 645 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగా, సెప్టెంబర్ 16 నాటి సంఘటన సెకనుకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలింది. VELC ఈ రెండు విస్ఫోటనాలను ప్రారంభ దశలోనే నమోదు చేసింది. ఇది ASPIICS పరిశీలనలకు తోడ్పడి, వాటి ద్రవ్యరాశి, సాంద్రత, శక్తికి సంబంధించిన స్వతంత్ర అంచనాలను వేయడానికి వీలు కల్పించింది.
సెప్టెంబర్ 14 నాటి సీఎంఈ మొత్తం శక్తిలో ఉష్ణ శక్తి కేవలం 1% మాత్రమేనని ఈ అధ్యయనం కనుగొంది. సెప్టెంబర్ 16 నాటి సంఘటనలో, ఉష్ణ శక్తి గతి శక్తితో సమానమయ్యే వరకు పెరిగింది. అయస్కాంత శక్తి గతి శక్తికి సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది.
సూర్యుని అంతర్గత కరోనాలోని సీఎంఈల గతిశీలత, శక్తిని మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, శ్వేత కాంతి చిత్రణను స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ పరిశీలనలతో కలపడం శాస్త్రీయ విలువను ఈ ఫలితాలు చెబుతున్నాయి. సౌర విస్ఫోటనాలపై అవగాహనను పెంపొందించడానికి సమన్వయంతో కూడిన అంతర్జాతీయ సౌర పరిశోధన సామర్థ్యాన్ని కూడా ఇవి స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
Tesla demonstrates the new Roadster driving up a 69-foot vertical ramp, hanging upside down using fan suction, and launching off the top before flipping upright in mid-air and landing on rocket thrusters. "Flying cars are real." https://t.co/1k7YpUXcW5— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) October 16, 2026