WhatsApp: యూజర్నేమ్లు, ప్రత్యేక ఐడీలను ప్రవేశపెట్టనున్న వాట్సాప్
ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్, యూజర్నేమ్లు, ప్రత్యేక ఐడీలను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళిక వేస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఫోన్ నంబర్లను వెల్లడించకుండానే సందేశాలు పంపడానికి, వాయిస్ లేదా వీడియో కాల్స్ చేయడానికి వీలవుతుంది.
ఈ కొత్త ఫీచర్ను జూన్ 2026 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. వారి ప్రకారం, ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల మాదిరిగానే, వ్యక్తులు, వ్యాపారాలు రెండూ ప్రత్యేక హ్యాండిల్స్ను రిజర్వ్ చేసుకోగలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు తమ ఫోన్ నంబర్లను పంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే కొత్త స్నేహితులు, గ్రూపులు, వ్యాపారాలతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సహాయపడేలా భవిష్యత్తులో వాట్సాప్కు యూజర్నేమ్లను తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాం," అని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ ఫీచర్ ఐచ్ఛికంగా ఉంటుందని, వినియోగదారులు కోరుకుంటే ఫోన్ నంబర్లను ఉపయోగించడం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ విధానం అంతరాయాన్ని నివారించడం, వినియోగదారులు ప్రత్యర్థి ప్లాట్ఫామ్లకు మారకుండా నిరోధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
దీనికి అదనంగా, వాట్సాప్ వ్యాపారాల కోసం ఒక డైనమిక్ ప్రైసింగ్ మోడల్ను అన్వేషిస్తోందని నివేదికలు తెలిపాయి. దీనిలో కంపెనీలు మార్కెటింగ్ సందేశాలను పంపడానికి రియల్ టైమ్లో బిడ్ చేయవచ్చు.
నివేదికల ప్రకారం, ఈ కొత్త వ్యవస్థ 2026 ద్వితీయార్థంలో పరీక్షలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. 2027లో అమలు చేయబడవచ్చు. రూ.50 కోట్లకు పైగా వినియోగదారులతో, భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాట్సాప్ కీలక మార్కెట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
గత ఫిబ్రవరిలో, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 77 శాతం రిటైల్ కొనుగోలు నిర్ణయాలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు ప్రభావితం చేస్తున్నాయని, అందులో 96 శాతం సోషల్ డిస్కవరీకి మెటా ప్లాట్ఫారమ్లే చోదకశక్తిగా ఉన్నాయని ఒక నివేదిక పేర్కొంది.