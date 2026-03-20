శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026 (17:29 IST)

WhatsApp: యూజర్‌నేమ్‌లు, ప్రత్యేక ఐడీలను ప్రవేశపెట్టనున్న వాట్సాప్

ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వాట్సాప్, యూజర్‌నేమ్‌లు, ప్రత్యేక ఐడీలను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళిక వేస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఫోన్ నంబర్లను వెల్లడించకుండానే సందేశాలు పంపడానికి, వాయిస్ లేదా వీడియో కాల్స్ చేయడానికి వీలవుతుంది.
 
ఈ కొత్త ఫీచర్‌ను జూన్ 2026 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. వారి ప్రకారం, ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల మాదిరిగానే, వ్యక్తులు, వ్యాపారాలు రెండూ ప్రత్యేక హ్యాండిల్స్‌ను రిజర్వ్ చేసుకోగలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు తమ ఫోన్ నంబర్లను పంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే కొత్త స్నేహితులు, గ్రూపులు, వ్యాపారాలతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సహాయపడేలా భవిష్యత్తులో వాట్సాప్‌కు యూజర్‌నేమ్‌లను తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాం," అని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 
 
ఈ ఫీచర్ ఐచ్ఛికంగా ఉంటుందని, వినియోగదారులు కోరుకుంటే ఫోన్ నంబర్లను ఉపయోగించడం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ విధానం అంతరాయాన్ని నివారించడం, వినియోగదారులు ప్రత్యర్థి ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు మారకుండా నిరోధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
దీనికి అదనంగా, వాట్సాప్ వ్యాపారాల కోసం ఒక డైనమిక్ ప్రైసింగ్ మోడల్‌ను అన్వేషిస్తోందని నివేదికలు తెలిపాయి. దీనిలో కంపెనీలు మార్కెటింగ్ సందేశాలను పంపడానికి రియల్ టైమ్‌లో బిడ్ చేయవచ్చు.
 
నివేదికల ప్రకారం, ఈ కొత్త వ్యవస్థ 2026 ద్వితీయార్థంలో పరీక్షలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. 2027లో అమలు చేయబడవచ్చు. రూ.50 కోట్లకు పైగా వినియోగదారులతో, భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాట్సాప్ కీలక మార్కెట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. 
 
గత ఫిబ్రవరిలో, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 77 శాతం రిటైల్ కొనుగోలు నిర్ణయాలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ప్రభావితం చేస్తున్నాయని, అందులో 96 శాతం సోషల్ డిస్కవరీకి మెటా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లే చోదకశక్తిగా ఉన్నాయని ఒక నివేదిక పేర్కొంది.

Teja Sajja : ఓటీటీ రియాలిటీ షో ది ట్రైటర్స్ హోస్ట్ గా తేజ సజ్జాహీరో తేజ సజ్జా ఇప్పుడు తన కెరీర్‌లో కొత్త దిశగా అడుగు వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిన రియాలిటీ ఫార్మాట్ “ది ట్రైటర్స్” తెలుగు వెర్షన్‌కు ఆయన హోస్ట్‌ చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా ముంబైలో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో అధికారికంగా ప్రకటించింది.

G.V. Prakash Kumar: మన అందరి జీవితాల్లో నాన్నబిగ్గెస్ట్ హీరో : జివి ప్రకాష్ కుమార్జివి ప్రకాష్ కుమార్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'హ్యాపీ రాజ్'. హీరో- డైరెక్టర్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పని చేసిన మరియా రాజా ఎలాంచెజియన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. బియాండ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై జైవర్ద నిర్మించారు. మ్యాడ్ ఫేం శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్ గా నటిచింది. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పీ ద్వారా మార్చి 27న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. డైరెక్టర్స్ శివ నిర్వాణ, వెంకీ అట్లూరి ఈ ఈవెంట్ కి హాజరయ్యారు.

రవీంద్ర తేజ్, అరియా మోడీ ప్రేమికులుగా లవ్‌ వాలా మూవీ ప్రారంభంరవీంద్ర తేజ్ హీరోగా SVAN ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ & శుభకరి ఇన్‌ఫ్రా&మీడియా బ్యానర్స్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం'లవ్‌వాలా'. బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్స్ కొరటాల శివ, బుచ్చిబాబు సానా వద్ద అసోషియేట్ గా పని చేసిన రంజిత్ కుమార్ దేశెట్టి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లవ్ స్టొరీగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో అరియా మోడీ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

Adivi Sesh: డెకాయిట్ ఇద్దరు దర్శకులా ! అందుకే రెండు సార్లు షూట్ చేస్తున్నారా !కథానాయకుడు, రచయిత, దర్శకుడు అడివి శేష్ నటిస్తున్న తాజా సినిమా డెకాయిట్. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు షానీల్ డియో. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ను రెండు బాషాల్లో చేస్తున్నారు. అందుకే రెండుసార్లు షూట్ చేయాల్సి వస్తుందని శేష్ తెలియజేస్తున్నారు. తాను, దర్శకుడు షానీల్ డియో కలిసి ఈ సినిమాకు కథ రాశామని, షూటింగ్ సమయంలో తమ మధ్య అద్భుతమైన స్వేచ్ఛ ఉండేదని ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.

Rashmika: గద్దర్ అవార్డ్ రావడం సంతోషం, ఇది ఆరంభం మాత్రమే : రష్మిక మందన్న"ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్" చిత్రంలో తన హృద్యమైన నటనకు గాను రష్మిక 'ఉత్తమ నటి' గా గద్దర్ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆమె ఆ అవార్డుతో దిగిన కొన్ని ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటోలలో ఒకదానిలో, ఆమె అత్తగారు ఆ అవార్డును గర్వంగా పట్టుకుని ఉండగా, రష్మిక ఆమె పక్కనే కూర్చుని, సిగ్గుతో తల దించుకుని కనిపించారు.

Watch More Videos

ఖాళీ కడుపుతో లవంగాలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులవంగాలలో ఫైబర్, మాంగనీస్, విటమిన్ సి, కె ఉన్నాయి. మాంగనీస్ మెదడు పనితీరును పెంచుతుంది మరియు ఎముకలు గట్టి పడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లవంగాలలో యాంటీమైక్రోబియల్ లక్షణాలు తిమ్మిర్లు, అలసట, అతిసారము వంటి రుగ్మతలకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. లవంగాలతో ఇంకా ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లవంగాలలో ఉన్న యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు అంటువ్యాధులకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకుంటుంది. లవంగం నూనె బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది. ఒక లవంగ మొగ్గను నమలడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించాల్సిన మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. స్వచ్ఛమైన తేనెకి వెల్లుల్లిని కలిపి తింటే కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది. తేనెతో పాటు దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు. తేనెలో ఉసిరి కాయలను నానబెట్టి తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ క్రమేణా కరిగిపోతుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజూ కాసిన్ని తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలోను గ్రీన్ టీ సాయపడుతుంది.

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

పిల్లలు కనమంటే నో చెప్తున్న రష్యా మహిళలు.. వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు తలనొప్పిదేశంలో నెలకొన్న జనాభా సంబంధిత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన కొత్త ఆరోగ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పిల్లలను కనడానికి ఇష్టపడని మహిళలను రష్యా మనస్తత్వవేత్తల వద్దకు పంపనుంది. గత 25 ఏళ్లుగా సాగుతున్న తన పాలనలో, రష్యాలో తగ్గుముఖం పడుతున్న జనన రేటు అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ప్రధాన ఆందోళన కలిగించే అంశాలలో ఒకటిగా ఉంది. గత నాలుగేళ్లుగా ఉక్రెయిన్ యుద్ధరంగంలోకి మాస్కో లక్షలాది మంది యువకులను పంపడంతో, ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com