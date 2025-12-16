ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్లో ఏడుగురు మహిళలతో 34మంది మావోలు లొంగుబాటు
ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో మంగళవారం 34 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో 26 మందిపై కలిపి రూ. 84 లక్షల రివార్డు ఉంది. ఏడుగురు మహిళలతో సహా ఈ నక్సల్స్, పునరావాస కార్యక్రమం కింద ఇక్కడ సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్పీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని బీజాపూర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జితేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు.
ఆ క్యాడర్లు మావోయిస్టుల దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ (డీకేఎస్జెడ్సీ), తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ, ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు విభాగంలో చురుకుగా ఉన్నారని జితేంద్ర చెప్పారు. లొంగిపోయిన కీలక క్యాడర్లలో పాండ్రు పునెమ్ (45), రుక్ని హేమ్లా (25), దేవ ఉయికా (22), రామ్లాల్ పోయం (27), మోటు పునెమ్ (21) ఉన్నారని, వీరిలో ప్రతి ఒక్కరిపై రూ. 8 లక్షల రివార్డు ఉందని ఆయన తెలిపారు.
పునరావాస విధానం కింద, లొంగిపోయిన క్యాడర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 50,000 తక్షణ సహాయంతో పాటు, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం అందించే నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ, ఇతర సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తామని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పునరావాస విధానం మావోయిస్టులను హింసను విడిచిపెట్టేలా ఆకర్షిస్తోందని యాదవ్ అన్నారు.
లొంగిపోయిన వారి కుటుంబాలు కూడా వారు సాధారణ జీవితాలను గడుపుతూ సమాజంతో కలిసి నడవాలని కోరుకుంటున్నాయని జితేంద్ర యాదవ్ చెప్పారు. ప్రభుత్వం యొక్క లొంగుబాటు, పునరావాస విధానం స్ఫూర్తితో, గత రెండు సంవత్సరాలలో దంతెవాడ జిల్లాలో 824 మంది మావోయిస్టులు హింసను విడిచిపెట్టి సామాజిక ప్రధాన స్రవంతిలో చేరారని ఆయన తెలిపారు.
గత రెండు సంవత్సరాలలో ఛత్తీస్గఢ్లో అగ్రశ్రేణి కేడర్లతో సహా 2,200 మందికి పైగా నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. 2026 మార్చి నాటికి దేశం నుండి నక్సలిజాన్ని నిర్మూలించాలని కేంద్రం సంకల్పించింది.