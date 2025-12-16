మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (18:45 IST)

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్‌లో ఏడుగురు మహిళలతో 34మంది మావోలు లొంగుబాటు

Naxals
ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో మంగళవారం 34 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో 26 మందిపై కలిపి రూ. 84 లక్షల రివార్డు ఉంది. ఏడుగురు మహిళలతో సహా ఈ నక్సల్స్, పునరావాస కార్యక్రమం కింద ఇక్కడ సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్‌పీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని బీజాపూర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జితేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు. 
 
ఆ క్యాడర్లు మావోయిస్టుల దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ (డీకేఎస్‌జెడ్సీ), తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ, ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు విభాగంలో చురుకుగా ఉన్నారని జితేంద్ర చెప్పారు. లొంగిపోయిన కీలక క్యాడర్లలో పాండ్రు పునెమ్ (45), రుక్ని హేమ్లా (25), దేవ ఉయికా (22), రామ్‌లాల్ పోయం (27), మోటు పునెమ్ (21) ఉన్నారని, వీరిలో ప్రతి ఒక్కరిపై రూ. 8 లక్షల రివార్డు ఉందని ఆయన తెలిపారు. 
 
పునరావాస విధానం కింద, లొంగిపోయిన క్యాడర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 50,000 తక్షణ సహాయంతో పాటు, ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వం అందించే నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ, ఇతర సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తామని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పునరావాస విధానం మావోయిస్టులను హింసను విడిచిపెట్టేలా ఆకర్షిస్తోందని యాదవ్ అన్నారు. 
 
లొంగిపోయిన వారి కుటుంబాలు కూడా వారు సాధారణ జీవితాలను గడుపుతూ సమాజంతో కలిసి నడవాలని కోరుకుంటున్నాయని జితేంద్ర యాదవ్ చెప్పారు. ప్రభుత్వం యొక్క లొంగుబాటు, పునరావాస విధానం స్ఫూర్తితో, గత రెండు సంవత్సరాలలో దంతెవాడ జిల్లాలో 824 మంది మావోయిస్టులు హింసను విడిచిపెట్టి సామాజిక ప్రధాన స్రవంతిలో చేరారని ఆయన తెలిపారు. 
 
గత రెండు సంవత్సరాలలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అగ్రశ్రేణి కేడర్‌లతో సహా 2,200 మందికి పైగా నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. 2026 మార్చి నాటికి దేశం నుండి నక్సలిజాన్ని నిర్మూలించాలని కేంద్రం సంకల్పించింది.

గుర్రం పాపిరెడ్డి లాంటి చిత్రాలను ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది : బ్రహ్మానందం

గుర్రం పాపిరెడ్డి లాంటి చిత్రాలను ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది : బ్రహ్మానందంనరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్... వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది

గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్... వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తోందికంప్లీట్ యాక్టర్ మోహన్‌లాల్ నటించిన బృహత్తర గాథ వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అందిస్తోంది. సినిమా హాళ్లలో ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి కోసం సిద్ధమవ్వండి. డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో ప్రారంభమవుతుంది అని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది.

Boyapati: అవెంజర్స్ కి స్కోప్ ఉన్నంత సినిమా అఖండ 2 తాండవం : బోయపాటి శ్రీను

Boyapati: అవెంజర్స్ కి స్కోప్ ఉన్నంత సినిమా అఖండ 2 తాండవం : బోయపాటి శ్రీనుగాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ మేకర్ బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Shivaji: మన వారితో తీసిన దండోరా కమర్షియల్ అంశాల అద్భుతమైన చిత్రం - నటుడు శివాజీ

Shivaji: మన వారితో తీసిన దండోరా కమర్షియల్ అంశాల అద్భుతమైన చిత్రం - నటుడు శివాజీవిలక్షణ నటుడు శివాజీ ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం ‘దండోరా’. ‘కలర్ ఫొటో’, ‘బెదురులంక 2012’ వంటి మంచి చిత్రాల‌ను నిర్మించి అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించిన‌ లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ అధినేత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని ‘దండోరా’ మూవీని రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో శివాజీతో పాటుగా న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నటుడు శివాజీ మీడియాతో ముచ్చటించారు.

Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్

Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి స్టార్ పవర్‌ తో అదరగొట్టారు. ఆయన అప్ కమింగ్ 'పెద్ది' చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' ఆన్‌లైన్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ పాట ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద సంచలనంగా మారింది.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
