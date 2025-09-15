ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా ఎదిగిన బీజేపీ-14 కోట్ల మంది సభ్యులున్నారు
భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా ఎదిగింది. ఇప్పుడు ఈ పార్టీకి 14 కోట్ల మంది సభ్యులు ఉన్నారని, ఈ విషయాన్ని జెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా పేర్కొన్నారు. ఆ పార్టీకి 2 కోట్ల మంది క్రియాశీల సభ్యులు, 240 మంది ఎంపీలు, 1500 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 170 మంది ఎమ్మెల్సీలు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో 20కి పైగా రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయని నడ్డా పేర్కొన్నారు.
గత 11 సంవత్సరాలలో మోడీ నాయకత్వం పనితీరు, జవాబుదారీతనం ప్రదర్శించిందని నడ్డా తెలిపారు. మునుపటి ప్రభుత్వాలు అవినీతి, కుటుంబ రాజకీయాలు, పనితీరు లేకపోవడం, బుజ్జగింపులతో గుర్తించబడ్డాయని తెలిపారు. కీలక విజయాలను హైలైట్ చేస్తూ, ప్రభుత్వం ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి, అయోధ్యలో రామమందిరాన్ని నిర్మించి, సిఎఎ, వక్ఫ్ బోర్డును సవరించి, ట్రిపుల్ తలాక్ను రద్దు చేసిందని బీజేపీ అధ్యక్షుడు అన్నారు.
భారతదేశం నాల్గవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి మూడవ స్థానానికి చేరుకుంటుందని కూడా నడ్డా చెప్పారు. పార్టీ తన మూలాలను శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ భారతీయ జనసంఘ్తో గుర్తించింది. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్)తో పొత్తును కొనసాగిస్తోంది. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారికంగా 1980 ఏప్రిల్ 6న స్థాపించబడింది.