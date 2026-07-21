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  4. Consider me DMK's Kattappa, says Sathyaraj.
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (09:32 IST)

డీఎంకేకు విపక్షంలో ఉన్నా మద్దతిస్తా... ఆ పార్టీకి కట్టప్పను : సత్యరాజ్

sathyaraj
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (09:32 IST)
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డీఎంకే పార్టీకి తాను కట్టప్పను అని కోలీవుడ్ నటుడు సత్యరాజ్ అన్నారు. ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా తాను మాత్రం ఆ పార్టీ ఎల్లవేళలా మద్దతుదారుడునేనని ఆయన వెల్లడించారు. చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో అధికార మార్పిడి చోటు చేసుకుందన్నారు. అయితే, గత డీఎంకే ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను యధావిధిగా అమలు చేయాలని కోరారు. అవసరమైతే డీఎంకే ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు పేర్లు మార్చుకుని వాటిని యధావిధిగా అమలు చేయాలని ఆయన కోరారు. 
 
డీఎంకే ఎన్నికల్లో పోటీచేసేందుకు ప్రారంభించిన పార్టీ కాదని, సామాజిక సేవ, దాతృత్వం కోసం మొదలైన ఉద్యమమని తెలిపారు. సమాజంలోని అణగారిని వర్గాలను ఉన్నతస్థాయికి తీసుకురావడమే వారి ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా ఇదే వారి ముఖ్య ధ్యేయంగా ఉంటోందన్నారు. డీఎంకే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా దానికి తప్పకుండా మద్దతిస్తానని, ఆ పార్టీకి తనను కట్టప్పన్‌ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి మా.సుబ్రమణియన్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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