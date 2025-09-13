Driver: మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం- డ్రైవర్కు పదేళ్ల జైలు శిక్ష
హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్లోని మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసినందుకు 29 ఏళ్ల డ్రైవర్కు పది సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష పడింది. కర్ణాటకలోని బీదర్కు చెందిన నిందితుడు ఎం. సందీప్ ఆమె కాలనీలో నివసిస్తున్నాడు. ఆమెతో స్నేహం చేసి బెదిరించాడు.
పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరయ్యే నెపంతో ఆమెను కూకట్పల్లికి తీసుకెళ్లి, ఆపై ఒక హోటల్కు తీసుకెళ్లి, ఆపై తన అత్త ఖాళీగా ఉన్న ఇంటికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ ఆమెపై లైంగిక దాడి చేశాడు. ఆమె వాంగ్మూలం ఆధారంగా, కేసును నమోదు చేశారు. ఇన్స్పెక్టర్ బి. రవీందర్ సందీప్ను అరెస్టు చేసి, దర్యాప్తు తర్వాత చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు.
విచారణ తర్వాత, న్యాయమూర్తి పి. ఆంజనేయులు అతన్ని దోషిగా నిర్ధారించి, అత్యాచారం చేసినందుకు పది సంవత్సరాల ఆర్ఐతో పాటు రూ.5,000 జరిమానా, కిడ్నాప్ చేసినందుకు ఐదు సంవత్సరాల ఆర్ఐతో రూ.3,000 జరిమానా విధించారు. బాధితురాలికి పరిహారంగా రూ.3 లక్షలు చెల్లించాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది.