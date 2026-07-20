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  4. Hijras attack young man on moving train; Video gone viral
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (14:25 IST)

కదులుతున్న రైలులో యువకుడిపై హిజ్రాలు దాడి, అసభ్యంగా చూపిస్తూ వీడియో

Hijras attack on man
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (14:29 IST)
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హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తున్నారంటేనే చాలామంది ఏదోవిధంగా వారిని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఐతే రైలు ప్రయాణాల్లో మాత్రం వీరి బారి నుండి తప్పించుకునే అవకాశమే వుండదు. అలాగే ఓ యువకుడు వారికి చిక్కాడు. 
 
ముంబైలో కదులుతున్న రైలులో ఇద్దరు హిజ్రాలు ఓ యువకుడిని డబ్బులివ్వమంటూ అడిగారు. అయితే అతడు వారు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలతో ఆ ఇద్దరు యువకుడిని చెప్పు తీసుకుని భౌతిక దాడికి తెగబడ్డారు. కదులుతున్న రైలులో ఈ దారుణం జరిగింది.
 
అతడిని ఇష్టమొచ్చినట్లు కొడుతూ, అసభ్యంగా చూపిస్తూ అతడిపై దాడి చేసారు. ఆ యువకుడిపై హిజ్రాలు దాడి చేస్తుంటే ఎవ్వరూ వారించలేదు, చోద్యం చూస్తూ కూర్చున్నారు. మరికొందరు వీడియోలు తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. హిజ్రాల ఆగడాలు మితిమీరిపోతున్నాయని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నా చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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