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  4. Kamal Haasan Responds To Dharmendra Pradhan's resing
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (13:36 IST)

ఘర్షణల కంటే చర్చలే సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తాయి : కమల్ హాసన్

kamal haasan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (13:36 IST)
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ఘర్షణల కంటే చర్చలే సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తాయని అగ్ర నటుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు, ఎంఎన్ఎం అధ్యక్షుడు కమల్ హాసన్ అభిప్రాయపడ్డారు. నీట్ యూజీ పోటీ పరీక్షల్లో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. మంత్రి రాజీనామాను నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు కమల్ హాసన్ స్వాగతించారు. ఘర్షణల కంటే చర్చల ద్వారానే ప్రజాస్వామ్యం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనమని ఆయన అభివర్ణించారు. 
 
ఇదే అంశంపై ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, 'సంఘర్షణల స్థానంలో చర్చలకు తావు లభించడం శుభపరిణామం. ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని చాటిచెబుతోంది. గాంధీజీ నడయాడిన ఈ గడ్డపై పెల్లెట్ గన్లు, ఎలక్ట్రిక్ షాక్ లాఠీలకు తావు లేదు. అదేసమయంలో భద్రతా సిబ్బందిపై దాడులు, ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం వంటి ఘటనలపై నిష్పాక్షిక విచారణ జరగాలి. జవాబుదారీతనం అనేది కేవలం ఒక వర్గానికే పరిమితం కాకూడదు' అని పేర్కొన్నారు.
 
ఈ పరిణామం కేవలం ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వివాదానికే పరిమితంకాకుండా, విద్యా వ్యవస్థలో సమూల సంస్కరణలకు నాంది పలకాలని కమల్ హాసన్ సూచించారు. పరీక్షలపై విద్యార్థుల్లో విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించడం, వారిపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం మరియు వ్యవస్థను ఆధునికీకరించడమే లక్ష్యంగా మూడు నెలల కాలపరిమితితో కూడిన 'జాతీయ విద్యా, పరీక్షల సంస్కరణల కమిషన్'ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 
 
నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్ ఆరోపణలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరవధిక నిరసనలు చేపట్టారు. ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిరాహార దీక్షకు దిగడంతో ఈ ఆందోళనలు మరింత ఉద్ధృతమయ్యాయి. అన్ని వైపుల నుంచి వ్యక్తమైన తీవ్ర ఒత్తిడి కారణంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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