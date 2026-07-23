విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు బారికేడ్లు - లాఠీ దెబ్బలతో సమాధానమా? కమల్ ప్రశ్న
దేశంలో జరిగిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్షల్లో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ వేదికగా విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ వేదికగా ఆందోళనలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆందోళనకు విపక్ష పార్టీల నేతలు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ కోవలోనే రాజ్యసభ సభ్యుడు, ఎంఎన్ఎన్ నేత, సినీ నటుడు కమల్ హాసన్ కూడా సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ భ్రష్టుపట్టిందని, దేశం తన బిడ్డలను నిరాశపరిచిందని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'ఒక చిన్నారి బాధపడినప్పుడే మనం స్పందించి ఉండాల్సింది, కానీ అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయే వరకు మనం వేచి చూశాం. బోధన స్థానాన్ని కోచింగ్, జిజ్ఞాస స్థానాన్ని ఆందోళన, ప్రతిభ స్థానాన్ని నేరాలు ఆక్రమించుకున్న ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా కుళ్లిపోయింది. విద్యార్థులకు సమాధానాలకు బదులు బారికేడ్లు, లారీలు ఎదురైనప్పుడు ఆ దేశం విఫలమైనట్లే' అని కమల్ హాసన్ ఘాటుగా విమర్శించారు. సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో 'ఛలో సంసద్' యాత్ర చేపట్టిన విద్యార్థులపై ఢిల్లీ పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేయడం, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జూన్ 28 నుంచి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగుకు ఉద్దేశించి, 'ముందుకు సాగాల్సిన ప్రయాణంలో దేశానికి మీ అవసరం ఎంతో ఉంది. దయచేసి మీ దీక్షను విరమించండి' అని కమల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. అనంతరం భారతీయ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి, 'మీరే మాలో అత్యంత ఉత్తములు. మీ కర్తవ్యాన్ని మీరు నిర్వర్తించారు. ఇప్పుడు దేశం తన బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సిన సమయం వచ్చింది' అని వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, విద్యార్థుల ఆందోళనకు నటులు నసీరుద్దీన్ షా, ప్రకాశ్ రాజ్, సల్మాన్ ఖాన్, మాధవన్, షబానా అజ్మీ, రాజ్ కుమార్ రావు వంటి పలువురు సినీ ప్రముఖులు తమ మద్దతు ప్రకటించారు. తాజాగా కమల్ హాసన్ సైతం విద్యార్థుల పక్షాన గొంతు కలపడం గమనార్హం.