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Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Kalki 2 poster
మహాభారతంలోని కృష్ణుడి ప్రశంసను ఉటంకిస్తూ, 'కల్కి 2898 AD'లో తాను పోషించిన కర్ణుడి పాత్ర చిత్రణను చిత్రనిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ సమర్థించుకున్నారు.
'కల్కి 2898 AD'లో కర్ణుడి పాత్ర చిత్రణపై వస్తున్న విమర్శలకు చిత్రనిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ స్పందిస్తూ, మహాభారతం నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ చిత్రం యొక్క క్లైమాక్స్ను, ఆ ఇతిహాసంలోని ఒక భాగాన్ని ఉటంకిస్తూ సమర్థించుకున్నారు. సీక్వెల్ పనులు కొనసాగుతుండగా, తన వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రశ్నించే ముందు విమర్శకులు మహాభారతాన్ని చదవాలని దర్శకుడు కోరారు. ప్రేక్షకులు "పార్ట్ 2 కోసం వేచి ఉండాలి" అని కూడా ఆయన అన్నారు.
'కల్కి 2898 AD' క్లైమాక్స్ను సమర్థించుకున్న నాగ్ అశ్విన్
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన 'లెనిన్' విడుదల తర్వాత ఈ చర్చ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. 'లెనిన్' చిత్రంలో నటుడు ప్రమోద్ పంజు పోషించిన కర్ణుడి పాత్రను, 'కల్కి 2898 AD' చిత్రంలోని పాత్రతో పోలుస్తూ, ఒక X (గతంలో ట్విట్టర్) యూజర్ నాగ్ అశ్విన్ సినిమా కర్ణుడిని 'గొప్పగా చూపిస్తోందని' విమర్శించారు మరియు దాని క్లైమాక్స్ను "దైవదూషణ"గా అభివర్ణించారు. ఆ పోస్ట్లో ఇలా ఉంది, "వ్యాఖ్యలు మరియు ఉల్లేఖనలు చదివిన తర్వాత, నాకు ఒక విషయం చాలా స్పష్టమైంది... కల్కి క్లైమాక్స్ హిందువులకు మరియు కృష్ణ భక్తులకు దైవదూషణ నేను దానిని ఖండిస్తాను."
ఈ విమర్శలకు స్పందిస్తూ, నాగ్ అశ్విన్ బిబెక్ దేబ్రాయ్ అనువదించిన మహాభారతంలోని ఒక పేజీని పంచుకున్నారు. అందులో ద్రోణ వధ పర్వంలోని ఒక భాగాన్ని హైలైట్ చేశారు, దీనిలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో మాట్లాడుతూ కర్ణుడిని ప్రశంసిస్తాడు. 'కల్కి 2898 AD'లో కర్ణుడి పాత్రకు తాను ఇచ్చిన రూపాంతరాన్ని సమర్థిస్తూ, ఆ చిత్ర దర్శకుడు ఇలా రాశారు, "ద్రోణ వధ పర్వంలో అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా చెప్పిన మాటలే ఇవి. దయచేసి మహాభారతం చదవండి. నేను బిబెక్ దేబ్రాయ్ అనువాదాన్ని సూచిస్తాను. లేదా కృష్ణుడు అర్జునుడి ముందు కర్ణుడిని ఎన్నిసార్లు పొగిడాడో గూగుల్లో వెతకండి. మన చరిత్ర పట్ల నాకు అత్యంత గౌరవం ఉంది. నేను ఏమి చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు. పార్ట్ 2 కోసం వేచి ఉండండి."
'కల్కి 2898 AD'లో విజయ్ దేవరకొండ... కర్ణుడి పాత్రను పోషించారు. సినిమా క్లైమాక్స్లో అతన్ని ఒక వీరుడిగా చూపించారు. సినిమా విడుదలైన తర్వాత, కొంతమంది ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రీకరణను విమర్శించారు. మహాభారతంలోని కర్ణుడి వివాదాస్పద చర్యలను విస్మరించి, అతన్ని కీర్తించారని చిత్రనిర్మాతలపై ఆరోపించారు. అయితే, మరికొందరు ఈ సినిమా వ్యాఖ్యానాన్ని సమర్థించారు. ఇతిహాసంలో కర్ణుడి ధైర్యం, ఔదార్యం, యోధ నైపుణ్యాలను ప్రశంసించిన అనేక ప్రస్తావనలను వారు ఉదహరించారు.
కల్కి 2898 AD సీక్వెల్పై అప్డేట్
కల్కి 2898 AD సీక్వెల్ ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉంది. గత సంవత్సరం, వైజయంతి మూవీస్ నిర్మాణ సంస్థ దీపికా పడుకోన్ రెండవ భాగంలో నటించడం లేదని ప్రకటించింది. ఆమె పారితోషికం, పని పరిస్థితులపై వచ్చిన విభేదాల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆ తర్వాత నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. ఈ చిత్రంలో దీపికా, ప్రభాస్ పోషించిన భైరవ అనే బహుమతి వేటగాడి చేతిలో చిక్కి, అమితాబ్ బచ్చన్ పోషించిన అశ్వత్థామ రక్షణలో ఉండే గర్భిణి అయిన SUM-80 పాత్రను పోషించింది. అధికారికంగా ఆమె స్థానంలో ఎవరినీ ప్రకటించనప్పటికీ, ఈ పాత్ర కోసం సాయి పల్లవిని సంప్రదించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఈ సీక్వెల్లో ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ తమ తమ పాత్రలలో తిరిగి నటించనున్నారు. 2024లో విడుదలైన 'కల్కి 2898 AD' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, ఆ ఏడాది అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ సీక్వెల్పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. నాగ్ అశ్విన్ గతంలో వెల్లడించిన దాని ప్రకారం, తదుపరి భాగం ప్రభాస్ మరియు కమల్ హాసన్ పోషించిన పాత్రలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తూ, సినిమా యొక్క పౌరాణిక మరియు సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్రపంచాన్ని విస్తరిస్తుంది.
Bhogapuram Airport: ఇమ్మిగ్రేషన్ చెక్ పోస్ట్గా భోగాపురం
భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్ఏ) అధికారికంగా ఇమ్మిగ్రేషన్ చెక్ పోస్ట్గా నియమించింది. ఇమ్మిగ్రేషన్, విదేశీయుల చట్టం, 2025 అధికారాల కింద జారీ చేయబడిన ఈ నిర్ణయం, అధీకృత చెక్ పోస్ట్ల జాతీయ రిజిస్ట్రీలో భోగపురం విమానాశ్రయాన్ని కేటగిరీ I కింద అధికారికంగా 39వ నంబర్గా చేర్చింది.
గోదావరి జల వివాదం- తెలంగాణ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు
గోదావరి జల వివాదానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు నోటీసులు జారీ చేయాలని, తక్షణమే నిలుపుదల ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసిన అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్, గోదావరి జలాల వినియోగం, బనకచర్ల లింక్కు సంబంధించిన అంశాలపై తెలంగాణ ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేసింది. జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు నోటీసులు జారీ చేయాలని, అలాగే మధ్యంతర నిలుపుదల ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని తెలంగాణ తరఫు న్యాయవాది కోర్టును కోరారు. అయితే, ప్రధాన పిటిషన్లో సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ సుప్రీంకోర్టు ఆ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది.
జయలలితకో న్యాయం.. జగన్మోహన్ రెడ్డికో న్యాయమా? మాజీ ఎంపీ చింతా మోహన్ ప్రశ్న
ఆదాయానికి మించి అక్రమాస్తులను కూడబెట్టుకున్న కేసులో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నాటి అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి జయలలితను సీఎం పదవికి అనర్హురాలు అయ్యారని, కానీ, ఏపీలో మాత్రం ఇదే తరహా కేసులు ఎదుర్కొంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం ఐదేళ్లపాటు సీఎంగా కొనసాగారంటూ తిరుపతి మాజీ ఎంపీ చింతా మోహన్ ప్రశ్నించారు. జగన్ అవినీతి కేసులపై దర్యాప్తు సంస్థలు ఎటూ తేల్చడం లేదని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
కర్నూలు హిట్ అండ్ రన్ కేసు.. జాగింగ్ వెళ్తూ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు పట్టణంలో మంగళవారం జరిగిన హిట్-అండ్-రన్ ఘటనలో ఒక పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఫ్లైఓవర్పై జాగింగ్ చేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ను ఒక గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ పోలీస్ అధికారి ఫ్లైఓవర్ కింద ఉన్న రోడ్డుపై పడి అక్కడికక్కడే మరణించారు. మృతుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ (ఏపీఎస్పీ) రెండవ బెటాలియన్లో పనిచేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ వరప్రసాద్ రెడ్డి (43)గా గుర్తించారు.ఈ ఘటన బళ్లారి చౌరస్తా సమీపంలో జరిగింది.
ఆంధ్రలో కోవిడ్ కేసులు, పరిస్థితి ఎలా వుంది?
2019 నుంచి 2022 వరకూ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికించింది. లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మహమ్మారిని అదుపు చేసేందుకు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా శ్రమించి కట్టడి చేసాయి. ఐతే ఈ కరోనా వేరియంట్లు మాత్రం ఒక పట్టాన వదలడంలేదు. తాజాగా 2022 తర్వాత ఇప్పుడు జూలై నెలలో మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఈ వైరస్ కారణంగా ఇద్దరు మృతి చెందారు. దీనితో ఆరోగ్యశాఖ అప్రమత్తమైంది. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో మరో 8 యాక్టివ్ కేసులు వెలుగుచూసాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.