పెద్దల అజాగ్రత్త: ఆడుకుంటూ భవనం పైనుంచి కిందపడ్డ చిన్నారి, వీడియో
అపార్టుమెంట్ జీవితాలు ఎక్కువయ్యాయి. కనుక ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దిగ్భ్రాంతి కలిగించే ఒక వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. బెంగళూరులోని నయందహళ్లిలో సంవత్సరన్నర వయసున్న చిన్నారి ఒక భవనం పైఅంతస్తు నుంచి కిందపడింది. ఆ చిన్నారి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి, ప్రస్తుతం ఆమెకు ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆ చిన్నారి ఆడుకుంటూ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం గుండా బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఆమె బయట ఉంచిన ఒక కుర్చీని ఎక్కింది. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి కిందపడిపోయింది. పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా అని పెద్దలు ఎంతమాత్రం వదిలేయకూడదని ఈ ఘటన చెపుతోంది
శివాలయంలో గంట కొట్టిన మహిళ, షాక్తో అక్కడికక్కడే మృతి
శివాలయంలో పూజ చేసేందుకు వెళ్లి గుడిలో వున్న గంటను కొట్టిన మహిళ విద్యుత్ షాక్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
శివాలయంలో ప్రతిరోజూ పూజ చేసి వెళ్లడం ఆమెకి అలవాటు. అదేవిధంగా ఆమె ఆలయంలో పూజ చేసేందుకు వెళ్లింది. గుడి ద్వారానికి బైట వున్న గంటను కొట్టగానే విద్యుత్ షాక్ తగిలి ఆమె అక్కడిక్కడే కుప్పకూలి మరణించింది. ఈ గంటలోకి విద్యుత్ ఎలా వచ్చిందని పరిశీలించగా... గుడి పైన హైటెన్షన్ వైర్లు వెళ్లాయి.
ఆ గుడిపైన వున్న త్రిశూలానికి విద్యుత్ వైర్లు తగలడంతో అందులోనుంచి విద్యుత్ గంటలోకి ప్రవహించింది. దాన్ని మహిళ పట్టుకోగానే షాక్ తగిలి మరణించినట్లు తేలింది. విద్యుత్ సిబ్బంది ఇంత పట్టింపులేని విధంగా గుడిపైన ఆలయం త్రిశూలానికి తగిలేటట్లు కరెంట్ వైర్లు ఎలా వేశారంటూ భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.