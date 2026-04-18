మహిళను వెనుక నుంచి అసభ్యంగా తాకిన కామాంధుడు కాళ్లుచేతులు విరిగాయి, వీడియో
మహిళలను లైంగికంగా వేధించే ఓ కామాంధుడి కాళ్లూచేతులు విరిగాయి. ఇటీవలే జైపూర్ పట్టణంలో రోడ్డుపై నడిచి వెళ్తున్న ఓగర్భిణిని సదరు కామ పిశాచి ఆమె వెనుకగా వచ్చి అసభ్యంగా తాకుతూ గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడు. ఈ పరిణామంతో బిత్తరపోయిన మహిళ వెనక్కి తిరిగి చూసేలోగా అతడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. సీసీ టీవీ కెమేరాలో రికార్డయిన వ్యక్తి రాహుల్ గా గుర్తించారు పోలీసులు.
అతడిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టబోయే సమయంలో అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో మెట్ల పైనుంచి కింద పడి అతడి కాళ్లూచేతులు విరిగిపోయాయి. గత నెలలోనే నలుగురు మహిళలను ఇదేవిధంగా వేధించినట్లు నిందితుడు అంగీకరించాడు. ఇతడిపై ఇప్పటికే పలు పోలీసు స్టేషన్లలో 30కి పైగా కేసులు వున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.