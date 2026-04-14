మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (15:55 IST)

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

Lion
అడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము.
 
సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది?
సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది. వెన్ను చూపించారంటే, దానికి భయపడుతున్నారని మరియు దానికి ఆహారం అని అది నిర్ధారించుకుంటుంది. మనిషి ఎంత వేగంగా పరిగెత్తినా, సింహం కంటే వేగంగా వెళ్లలేడు కాబట్టి అది వెంటనే దాడి చేస్తుంది.
 
మరి ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?
సింహానికి ముఖం చూపించి, కళ్లలోకి కళ్లు పెట్టి చూస్తే అది వెంటనే భయపడి పారిపోదు, కానీ అది తటపటాయిస్తుంది. అడవిలో ఏ జంతువు కూడా సింహాన్ని ఎదురుగా నిలబడి కళ్లలోకి చూడదు. మనిషి అలా చేస్తే, సింహానికి ఒక రకమైన అయోమయం కలుగుతుంది. వీడు నన్ను చూసి భయపడటం లేదు అంటే, వీడు నాకు రివర్స్‌లో హాని చేసే ఏదో పెద్ద వేటగాడు అయి ఉంటాడు అని అది అనుకుంటుంది.
 
సింహానికి ఎదురుగా నిలబడి, చేతులు పైకి ఎత్తి పెద్దగా కనిపిస్తూ, గట్టిగా అరిస్తే.. అది మనిషిని ఒక ప్రమాదకరమైన జీవిగా భావించి వెనక్కి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
 
ఒకవేళ పొరపాటున సింహం ఎదురైతే ఏం చేయాలి?
నిపుణులు చెప్పే సూచనల ప్రకారం.. పరిగెత్తకూడదు, ఇది అత్యంత ముఖ్యం. పరిగెత్తడం అంటే సింహానికి దాడి చేయడానికి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడమే.
సింహం కళ్లలోకి నేరుగా చూడాలి. చూపు పక్కకు తిప్పకూడదు. చేతులను పైకి ఎత్తాలి, కోటు లేదా చొక్కా విప్పి పైన పట్టుకోవాలి. దాని కంటే పెద్ద ఆకారంలో ఉన్నారని దానికి తెలియజేయాలి.
 
గట్టిగా, ధైర్యంగా అరవాలి. ఏడుపు లేదా భయంతో కూడిన స్వరంతో కాకుండా, ఆజ్ఞాపించే స్వరంతో కేకలు వేయాలి. అలా చేస్తూ సింహానికి వెన్ను చూపకుండా, దాన్ని చూస్తూనే నెమ్మది నెమ్మదిగా వెనక్కి అడుగులు వేయాలి.
 
సింహాలు మనుషులను చూసి భయపడి పారిపోవు, కానీ మనిషి చూపే ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం వాటిని ఆలోచనలో పడేస్తాయి. అవి తమ శక్తిని వృథా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడవు, కాబట్టి ఎదురు తిరిగే జీవిని వేటాడటం కంటే, భయపడి పారిపోయే జీవిని వేటాడటమే సులభమని అవి భావిస్తాయి.
అయితే, ఇవన్నీ కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసం మాత్రమే. నేరుగా వెళ్లి సింహంతో ఈ ప్రయోగాలు చేయడం ప్రాణాపాయం అని గమనించాలి.

రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు తెలంగాణ అంతటా ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. ఏప్రిల్ 14న హైదరాబాద్‌లోని వాతావరణ కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా ఏడు రోజుల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, రాబోయే మూడు రోజుల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2-3°C మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు హెచ్చరికలు జారీ చేయనప్పటికీ, ఏప్రిల్ 15 నుండి ఐదవ రోజు ఏప్రిల్ 19 వరకు రాష్ట్రంలోని అక్కడక్కడా వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

ప్రొద్దుటూరు పట్టణానికి చెందిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి, తన తండ్రి మందలించడంతో కోపంతో ఇంటి నుండి పారిపోయాడు. అతను తన సైకిల్‌పై రాత్రంతా ఎక్కడా ఆగకుండా 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి నంద్యాల చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుండి అతను రైలులో కర్ణాటకలోని రాయచూరుకు వెళ్లాడు. చివరకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు అతన్ని గుర్తించారు.

బీహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవికి నితీశ్ కుమార్ మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. రాష్ట్ర రాజధాని పాట్నాలోన లోక్‌భవన్‌కు చేరుకున్న ఆయన తన రాజీనామా లేఖను గవర్నర్‌కు అందజేశారు.

క్వాంటం ఫెసిలిటీ సెంటర్ అమరావతిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దేశంలోనే తొలిసారి ఈ క్వాంటం ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ను నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేశారు. అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్శిటీ, గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్‌లో క్వాంటం టెస్ట్ బెడ్స్‌ను ఏర్పాటు చేయగా, ఎస్ఆర్ఎం వర్శిటీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని ఈ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ను ప్రారంభించారు. దీంతో దేశంలోనే క్వాంటం టెస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ కలిగిన తొలి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించింది.

తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఈ నెల 23వ తేదీన ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ మేనిఫెస్టోను వెల్లడించింది. అర్హులైన మహిళలకు నెలకు రూ.2 వేలు పింఛన్, ప్రతి ఇంటికి రూ.10 వేలు నగదు, సంక్రాంతి, దీపావళి, తమిళ ఉగాది పండుగలకు ఉచితంగా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లను పంపిణీ చేస్తామని ప్రకటించారు.

సీనియర్ దర్శకులు మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పిఠాపురంలో … అలా మొదలైంది' చిత్రం మే 1 న విడుదల కానుంది.

ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయని చిత్రం తన దివంగత కుమార్తెను గుర్తు చేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు.

జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, ప్రముఖ దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'ఎం4ఎం (Motive for Murder)' ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధ‌మైంది.

అనన్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కైలాష్ దుర్గం నిర్మాతగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'తెరచాప'. ఏప్రిల్ 17వ తేదీన ఈ సినిమా విడుదల కానున్నది.

రామ్ చరణ్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ పేజీపై నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పాల్గొని తన అయ్యప్ప దీక్ష గురించి కుటుంబం గురించి వివరించారు.
