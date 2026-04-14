సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

అడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము.
సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది?
సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది. వెన్ను చూపించారంటే, దానికి భయపడుతున్నారని మరియు దానికి ఆహారం అని అది నిర్ధారించుకుంటుంది. మనిషి ఎంత వేగంగా పరిగెత్తినా, సింహం కంటే వేగంగా వెళ్లలేడు కాబట్టి అది వెంటనే దాడి చేస్తుంది.
మరి ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?
సింహానికి ముఖం చూపించి, కళ్లలోకి కళ్లు పెట్టి చూస్తే అది వెంటనే భయపడి పారిపోదు, కానీ అది తటపటాయిస్తుంది. అడవిలో ఏ జంతువు కూడా సింహాన్ని ఎదురుగా నిలబడి కళ్లలోకి చూడదు. మనిషి అలా చేస్తే, సింహానికి ఒక రకమైన అయోమయం కలుగుతుంది. వీడు నన్ను చూసి భయపడటం లేదు అంటే, వీడు నాకు రివర్స్లో హాని చేసే ఏదో పెద్ద వేటగాడు అయి ఉంటాడు అని అది అనుకుంటుంది.
సింహానికి ఎదురుగా నిలబడి, చేతులు పైకి ఎత్తి పెద్దగా కనిపిస్తూ, గట్టిగా అరిస్తే.. అది మనిషిని ఒక ప్రమాదకరమైన జీవిగా భావించి వెనక్కి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఒకవేళ పొరపాటున సింహం ఎదురైతే ఏం చేయాలి?
నిపుణులు చెప్పే సూచనల ప్రకారం.. పరిగెత్తకూడదు, ఇది అత్యంత ముఖ్యం. పరిగెత్తడం అంటే సింహానికి దాడి చేయడానికి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడమే.
సింహం కళ్లలోకి నేరుగా చూడాలి. చూపు పక్కకు తిప్పకూడదు. చేతులను పైకి ఎత్తాలి, కోటు లేదా చొక్కా విప్పి పైన పట్టుకోవాలి. దాని కంటే పెద్ద ఆకారంలో ఉన్నారని దానికి తెలియజేయాలి.
గట్టిగా, ధైర్యంగా అరవాలి. ఏడుపు లేదా భయంతో కూడిన స్వరంతో కాకుండా, ఆజ్ఞాపించే స్వరంతో కేకలు వేయాలి. అలా చేస్తూ సింహానికి వెన్ను చూపకుండా, దాన్ని చూస్తూనే నెమ్మది నెమ్మదిగా వెనక్కి అడుగులు వేయాలి.
సింహాలు మనుషులను చూసి భయపడి పారిపోవు, కానీ మనిషి చూపే ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం వాటిని ఆలోచనలో పడేస్తాయి. అవి తమ శక్తిని వృథా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడవు, కాబట్టి ఎదురు తిరిగే జీవిని వేటాడటం కంటే, భయపడి పారిపోయే జీవిని వేటాడటమే సులభమని అవి భావిస్తాయి.
అయితే, ఇవన్నీ కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసం మాత్రమే. నేరుగా వెళ్లి సింహంతో ఈ ప్రయోగాలు చేయడం ప్రాణాపాయం అని గమనించాలి.