గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?
వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.
నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్జినిన్గా మారి, చివరికి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను విడుదల చేస్తుంది. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రక్తనాళాలను వ్యాకోచింపజేస్తుంది. మెదడులోని రక్తనాళాలు ఇలా ఒక్కసారిగా వ్యాకోచించినప్పుడు, అది మైగ్రేన్ లేదా తలనొప్పికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా మైగ్రేన్ సమస్య ఉన్నవారికి ఇది త్వరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది.
పుచ్చకాయలో సహజ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని గ్లైసీమిక్ ఇండెక్స్ కూడా ఎక్కువే. దీన్ని తిన్నప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరిగి, ఆ తర్వాత అంతే వేగంగా తగ్గుతాయి. ఈ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల మెదడులోని నరాలపై ఒత్తిడి పడి తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, పుచ్చకాయ వంటి పండ్లలో టైరమైన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది తలనొప్పిని ప్రేరేపించే ఒక ప్రసిద్ధ అంశం. పండు బాగా పండిన కొద్దీ అందులో టైరమైన్ శాతం పెరుగుతుంది.
చాలామంది పుచ్చకాయను ఫ్రిజ్లో పెట్టి బాగా చల్లగా తింటారు. అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న పుచ్చకాయ ముక్కలు అంగిలికి తగిలినప్పుడు, అక్కడి రక్తనాళాలు ఒక్కసారిగా కుంచించుకుపోయి వెంటనే వ్యాకోచిస్తాయి. దీనివల్ల ఐస్ క్రీమ్ హెడేక్ లేదా బ్రెయిన్ ఫ్రీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది నుదుటి భాగంలో నొప్పిని కలిగిస్తుంది. పుచ్చకాయలు త్వరగా పండటానికి లేదా ఎర్రగా కనిపించడానికి కొన్నిసార్లు కాల్షియం కార్బైడ్ లేదా ఇతర రసాయనాలను వాడుతుంటారు. ఆ రసాయనాల ప్రభావం వల్ల కూడా తిన్న కొద్దిసేపటికే తలనొప్పి లేదా కళ్లు తిరగడం వంటివి సంభవించవచ్చు.
అందువల్ల ఒకేసారి అతిగా కాకుండా తక్కువ పరిమాణంలో తిని చూడాలి. ఫ్రిజ్లో పెట్టిన వెంటనే కాకుండా, బయట పెట్టి చల్లదనం తగ్గాక తినాలి. ఒకవేళ అలర్జీ లాంటిది ఉంటే, తొక్కకు దగ్గరగా ఉండే తెల్లటి భాగం కాకుండా కేవలం ఎర్రటి భాగాన్ని మాత్రమే తినాలి. ఒకవేళ పుచ్చకాయ తిన్న ప్రతిసారీ తీవ్రమైన తలనొప్పి వస్తుంటే, అది మైగ్రేన్ ట్రిగ్గర్ అయి ఉండవచ్చు. అటువంటప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.