సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026 (22:42 IST)

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

Watermelon
వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి.
మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది.
మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
పుచ్చకాయ తినడం వలన మగవారిలో శృంగార సమస్యలు రావని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
వేడికి కమిలిన చర్మానికి చల్లని పుచ్చకాయ గుజ్జును రాస్తే తిరిగి చర్మం నిగారింపు సంతరించుకుంటుంది. 
గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, హైపర్ టెన్షన్‌లను తగ్గించి, జీవక్రియకు సజావుగా జరుగుటలో పుచ్చకాయ సహాయపడుతుంది.

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్న

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్నరైలులో రిజర్వేషన్ టిక్కెట్టు దొరకలేదంటే ఇక ఆ రైలు ప్రయాణం ప్రత్యక్ష నరకంలా తయారవుతుంది. ఇక సాధారణ బోగీల్లో ప్రయాణించే ప్రజల సంగతి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. కనీసం కూర్చునేందుకే కాదు నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ వుండదు. రైలు ప్రయాణంలో ఫుట్ బోర్డులపై ప్రయాణించేవారు చాలామంది వుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాలలో కొంతమంది ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో ఓ బీహారీ మహిళ రైలు ప్రయాణిస్తూ ఆమె ప్రయాణిస్తున్న బోగీని చూపిస్తూ ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నలు వేసింది. రైలులో ప్రయాణించేందుకు ప్రభుత్వం టిక్కెట్ వసూలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికులకు సరిపడా సీట్లను ఎందుకు కల్పించదు,

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీ

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టయిన ఏపీ దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి ఏసీబీ కోర్టు పోలీస్ కస్టడీ విధించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఆమెను ఈ నెల 15, 16వ తేదీల్లో విచారించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

తండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని సంతకాలు సేకరించిన జగన్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

తండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని సంతకాలు సేకరించిన జగన్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొనేందుకు ఎమ్మెల్యేలతో సంతకాల సేకరణ కోసం వెంపర్లాడిన నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు. ఆయన సోమవారం మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, జగన్‌కు అధికార దాహం ఎక్కువన్నారు. వైఎస్ఆర్ మరణించిన సమయంలో తండ్రి శవం పక్కన ఉండగానే ముఖ్యమంత్రి కర్చీ కోసం జగన్ సంతకాలు సేకరించిన చరిత్రను రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నిటికీ మర్చిపోలేరని ఎద్దేవా చేశారు.

Vijay cycle yatra, అభిమాని పూలచెండు వేస్తే బాంబు వేశాడేమోనని సైకిలి వదిలేసి విజయ్ పరుగో పరుగు, వీడియో

Vijay cycle yatra, అభిమాని పూలచెండు వేస్తే బాంబు వేశాడేమోనని సైకిలి వదిలేసి విజయ్ పరుగో పరుగు, వీడియోకన్యాకుమారిలో సైకిల్‌పై ప్రయాణిస్తూ ఓట్లు సేకరించిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాజకీయ నాయకుడు తమిళ స్టార్ విజయ్ గా పేరు పొందాడు. దళపతి విజయ్ సైకిల్ యాత్రలో ఈ సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. విజయ్ సైకిల్ పై వస్తుండగా ఆయన పార్టీకి చెందిన వ్యాన్, సెక్యూరిటీ ఇరువైపులా నిఘాతో వున్నారు. అయితే కొంత దూరం రాగానే షడెన్ ఓ వ్యక్తి పూలను ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి పైనుంచి పూలు విసిరాడు.

భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తకి కరెంట్ షాక్ ఇచ్చిన అల్లుడు

భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తకి కరెంట్ షాక్ ఇచ్చిన అల్లుడుతెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా జగదేవ్ పేటలో ఓ అల్లుడు చేసిన పనికి అత్తకు విద్యుత్ షాక్ కొట్టి తృటిలో ప్రాణాలను రక్షించుకున్నది. ఇంతకీ అల్లుడు ఏం చేసాడో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాము. మల్లారెడ్డికి గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రాజవ్వ అనే మహిళ కుమార్తెతో వివాహం జరిగింది. ఐతే ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని మనస్పర్థల కారణంగా భార్య పుట్టింటికి వచ్చేసింది. తన భార్యను తన ఇంటికి పంపించాలంటూ గత కొన్ని రోజులుగా అల్లుడు మాల్లారెడ్డి అడుగుతున్నాడు. కానీ రాజవ్వ మాత్రం తన కుమార్తెను పంపేందుకు ససేసిమిరా అంటోంది.

Watch More Videos

Supriya : డెకాయిట్‌ క్లైమాక్స్ రిస్క్ అనిపించలేదు : సుప్రియ యార్లగడ్డ

Supriya : డెకాయిట్‌ క్లైమాక్స్ రిస్క్ అనిపించలేదు : సుప్రియ యార్లగడ్డఅడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమికులుగా నటించిన సినిమా డెకాయిట్. షానియల్ డియో దర్శకత్వం వహించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kiran Abbavaram: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఈతరం జెన్ జీ కిడ్స్ కు బాగా నచ్చుతుంది : వి. మునిరాజు

Kiran Abbavaram: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఈతరం జెన్ జీ కిడ్స్ కు బాగా నచ్చుతుంది : వి. మునిరాజున్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు దర్శకుడు వి.మునిరాజు సినిమా విశేషాలు ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

ఆప్ క్యూట్ హో... మోడల్ తాన్యా ఛటర్జీకి చాహల్ మెసేజ్ (Video)

ఆప్ క్యూట్ హో... మోడల్ తాన్యా ఛటర్జీకి చాహల్ మెసేజ్ (Video)భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహల్ మరోమారు వార్తలకెక్కాడు. అయితే, ఇపుడు క్రికెట్ మైదానంలో రాణించి మాత్రం కాదు. తన ఇన్‌స్టా ఖాతాలో బాలీవుడ్ నటి, మోడల్ తాన్యా చటర్జీకి ఓ క్యూట్ మెసేజ్ పంపించాడు. దీనిపై మోడల్ చేసిన ఆరోపణలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో పెను దుమారం రెపుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితమే సిగరెట్ తాగుతూ రోడ్డుపై పడేసినందుకు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న విషయం తెల్సిందే. తాజాగా బాలీవుడ్ నటి తాన్యా ఛటర్జీ చాలా క్యూట్‌గా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తూ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు.

Suma: రాజీవ్ ఐక్యూ వర్సెస్ సుమ జీబీ పేరుతో టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనలో సుమ, రాజీవ్

Suma: రాజీవ్ ఐక్యూ వర్సెస్ సుమ జీబీ పేరుతో టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనలో సుమ, రాజీవ్ఈ అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఫైన్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ అయిన PMJ జ్యువెల్స్, అభిమానుల ఆదరణ పొందిన సెలబ్రిటీ జంట సుమ కనకాల, రాజీవ్ కనకాల నటించిన తమ సరికొత్త టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపు

హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపుప్రముఖ హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. చెన్నై తేనాంపేటలోని నివాసంలో త్రిష ఉంటున్నారు. ఈ ఇంట్లో బాంబు పెట్టినట్టు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బెదిరించారు. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈమెయిల్ ద్వారా ఈ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com