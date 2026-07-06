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రామ మందిరం పేరిట రూ.20 కోట్లు లూటీ చేశారు : మల్లికార్జున ఖర్గే
అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణం పేరిట రూ.20 వేల కోట్ల విలువైన బంగారం, నగదు లూటీ జరిగిందంటూ వార్తలు వస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. దేవుని పేరిట ధర్మానికి నేతృత్వం వహించిన పెద్దలే దొంగతనం చేయడం దురదృష్టకరమన్నారు.
బెంగళూరులోని దేవనహళ్లిలో బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, అయోధ్యలో భక్తులు ఇచ్చిన విరాళాలను పక్కదారి పట్టించి, దొంగిలించింది దళితులా అని ప్రశ్నించారు. భాజపాకు మద్దతుగా జపం చేస్తున్న వారే రాముని ఆలయంలో లూటీ చేశారని దుయ్యబట్టారు. మనిషి కోసమే ధర్మం పుట్టింది కానీ, ధర్మం కోసం మనిషి కాదన్నారు. కేవలం ధర్మం ఒక్కటే ఎవరినీ ఉద్ధరించదని స్పష్టం చేశారు. అందరూ ఐకమత్యంతో ఉంటూ, ఉత్తమ విద్యాభ్యాసం పొందాలని పిలుపునిచ్చారు.
భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్ సామాన్య వ్యక్తికాదని, దేశంలోని పేదలు, ఆడబిడ్డల నుదుటి రాతను సరికొత్తగా రాసిన మహాపురుషుడని కొనియాడారు. నెహ్రూ, మహాత్ముని మార్గదర్శకత్వంలో మూడేళ్ల పాటు పలు దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేసి, మన రాజ్యాంగాన్ని రచించారని గుర్తు చేశారు. దళితులకు, మహిళలకు ప్రత్యేకంగా రాజకీయ అవకాశాలను కల్పించేందుకు ముందుగా విద్యాభ్యాసం ముఖ్యమని అంబేడ్కర్ ప్రతిపాదించారని తెలిపారు.
పుణె ఒప్పందం చేసుకుని ఉండకపోతే దళితులకు ఓటు హక్కు, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు ఉండేది కాదన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు కర్ణాటకలో అంబేడ్కర్కు లభించవలసిన గౌరవం దక్కడం లేదన్నారు. కులం, సముదాయాల ఆధారంగా రాజకీయాలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ తదితర రాష్ట్రాల్లో అంబేడ్కర్ పటాన్ని చూపిస్తూ ఓట్లు దండుకుంటున్న పార్టీలు, నేతలు ఆయన ఆదర్శాలను, తత్వాలను పాలించడం లేదని విమర్శించారు. అంబేడ్కర్ చిత్రపటానికి హారాలు వేసి, నినాదాలు వేసినంత మాత్రాన దళితులకు మేలు జరగదని, ఆయన ఆశయాలను అమలులోకి తీసుకురావలసిన అవసరం ఉందని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.
అడిగి తీసుకుంటే భిక్ష - అడగకుండా ఇస్తే అసలైన విలువ : రాజేంద్ర ప్రసాద్
SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుక
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా శివభక్తుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన తగు జాగ్రత్తలు ఆయన తీసుకుంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన స్త్రోత్రాలు కూడా పఠించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కీరవాణి సహకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇక ఇదిలా వుండగా, కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఘనంగా జరిపింది.
Narne Nithin :నార్నే నితిన్, అనికా సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కాంబినేషన్ లో చిత్రం
నార్నే నితిన్, ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్తో రాబోతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధాకృష్ణ రెడ్డితో ఒక యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తుండగా, లోహిత ఎన్.కె క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.ఇందులో నార్నే నితిన్ సరికొత్తగా కనిపించనున్నారు. అనికా సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.
Akhil: లెనిన్ కథకు అఖిల్ సూట్ అవుతాడా? అని భయపడ్డాను, కానీ చూశాక హిట్ నమ్మకం కలిగింది : నాగార్జున
అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. ఈ మూవీకి మురళి కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని జూలై 10న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం రాత్రి తిరుపతిలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు.