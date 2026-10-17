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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (23:16 IST)

Stapede దుర్గామాత మండపంలో తొక్కిసలాట, 18 మంది మృతి

Stampede at Durga Matha pandal
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (23:16 IST)
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పశ్చిమ బెంగాల్ లోని కోల్ కతాలో సామూహిక దుర్గాపూజ చేస్తుండగా అమ్మవారి మండపం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ తొక్కిసలాటలో కనీసం 18 మంది మృత్యువాత పడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మృతుల్లో అధికంగా మహిళలే వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
దుర్గా పూజ మండపం బైట వున్నవారు వర్షం కురుస్తుండటంతో అంతా ఒక్కసారిగా లోపలికి తోసుకుంటూ వచ్చారు. దీనితో తొక్కిసలాట జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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