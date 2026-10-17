Stapede దుర్గామాత మండపంలో తొక్కిసలాట, 18 మంది మృతి
పశ్చిమ బెంగాల్ లోని కోల్ కతాలో సామూహిక దుర్గాపూజ చేస్తుండగా అమ్మవారి మండపం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ తొక్కిసలాటలో కనీసం 18 మంది మృత్యువాత పడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మృతుల్లో అధికంగా మహిళలే వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
దుర్గా పూజ మండపం బైట వున్నవారు వర్షం కురుస్తుండటంతో అంతా ఒక్కసారిగా లోపలికి తోసుకుంటూ వచ్చారు. దీనితో తొక్కిసలాట జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు.
कोलकाता में घटा हादसा बेहद दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि। घायल लोगों को तत्काल अच्छे से अच्छा उपचार सुनिश्चित किया जाए। https://t.co/C0CymMSEXm— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 17, 2026