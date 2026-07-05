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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 5 July 2026 (16:52 IST)

సెల్‌‍ఫోన్ వెలుతురో ఆర్టీసీ బస్సుడ్రైవింగ్... గాల్లో ప్రయాణికుల భద్రత

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BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (16:48 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (16:52 IST)
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నెట్టింట వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. సెల్‌ఫోన్ వెలుతురులో ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్న ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ప్రయాణికుల భద్రతను గాల్లోకి వదిలేసిన డ్రైవర్... బస్సుకు హెడ్‌లైట్స్ పని చేయకపోవడంతో మొబైల్ ఫోన్ వెలుతురులో డ్రైవింగ్ చేశాడు. కండక్టర్ సెల్ ఫోన్ లైట్ ‌ఆన్ చేసి వెలుతురును ముందు చూపిస్తుంటే ఆ వెలుతురులో బస్సును నడిపాడు. 
 
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారడంతో నెటిజన్లు వారిపై మండిపడుతున్నారు. ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటమా అంటూ కామెంట్స్‌ పెడుతున్నారు. బస్సును కర్ణాటక రోడ్డు ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కార్పొరేషన్‌కి చెందినదిగా గుర్తించారు. కలబురిగి నుంచి చించోలి వైపు వెళ్తుండగా రాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బస్సులో ఓ ప్రయాణికుడు వీడియో తీయడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. బస్సు హెడ్‌లైట్స్‌ ఎందుకు పనిచేయలేదనే దానిపై కారణం తెలియరాలేదు. 

 
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ఠాగూర్

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