దుబాయ్ వేసవి వినోదం: 2026లో సాటిలేని విలువ, కుటుంబ వినోదం, నగరవ్యాప్త అనుభవాలను ఆస్వాదించండి
జూలై 2 నుండి ఆగస్టు 30 వరకు, దుబాయ్ సమ్మర్ సర్ప్రైజెస్ 2026, నివాసితులకు, సందర్శకులకు 60 రోజుల పాటు సాటిలేని విలువ, కుటుంబ వినోదం, భోజన అనుభవాలు, రిటైల్ రివార్డులు మరియు దుబాయ్ అంతటా వేసవి ఆశ్చర్యాలను అందిస్తుంది.
2026 ఎడిషన్ ముఖ్యాంశాలలో గ్రేట్ దుబాయ్ సమ్మర్ సేల్, బ్యాక్ టు స్కూల్ ఆఫర్లు & వేడుకలు, దుబాయ్లో మీ ఇంటిని గెలుచుకోండి, మోదేశ్ వరల్డ్, సమ్మర్ రెస్టారెంట్ వీక్, 10 దిర్హమ్ డిష్, బీట్ ది హీట్, ప్రత్యక్ష వినోదాలు & సంగీత కచేరీలు, మాల్ టేకోవర్లు మరియు మరెన్నో ఉన్నాయి.
దుబాయ్ సమ్మర్ సర్ప్రైజెస్(డిఎస్ఎస్) 2026 కోసం కౌంట్డౌన్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. దుబాయ్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ రిటైల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ (డిఎఫ్ఆర్ఈ), దీనిని ‘దుబాయ్ వేసవిగా మార్చుకోండి అని నివాసితులను, సందర్శకులను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ పండుగ 2 జూలై నుండి 30 ఆగస్టు 2026 వరకు జరుగనుంది. ఈ 60 రోజుల ఉత్సవంలో షాపింగ్, వినోదం, భోజనం, కుటుంబానికి అనువైన అనుభవాలతో నగరం కళకళలాడనుంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పర్యాటక ఆకర్షణలు, రిటైల్ కేంద్రాలలో అద్భుతమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
దుబాయ్ అంతటా కొనుగోలుదారులకు భారీగా ఆదా చేసుకునే అవకాశం లభించటంతో పాటుగా ఉత్తేజకరమైన రివార్డులు, పరిమిత-కాల అనుభవాలను అందించడానికి రెండు ప్రధాన రిటైల్ సందర్భాలు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడ్డాయి.
గ్రేట్ దుబాయ్ సమ్మర్ సేల్, 90 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఆఫర్లు, ఫ్లాష్ డీల్స్తో లభిస్తుంది.
ఆగస్టు 3 నుండి 30 వరకు, బ్యాక్ టు స్కూల్ సందర్భంగా పాఠశాల అవసరాలు, ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, స్టూడెంట్ టెక్పై గొప్ప డీల్స్ లభిస్తాయి.
దుబాయ్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ రిటైల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, దుబాయ్ ఛాంబర్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న, నగరవ్యాప్తంగా మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతున్న 'విన్ యువర్ హోమ్ ఇన్ దుబాయ్' అనే ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమంలో నివాసితులు, సందర్శకులు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది.
డిఎస్ఎస్ 2026లో వినోదం కూడా కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ వేసవిలో జరగనున్న కార్యక్రమాలలో, మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద 'బీట్ ది హీట్ DXB' కాన్సర్ట్ సిరీస్ తిరిగి రావడంతో పాటు, ఆగస్టు 28న కోకా-కోలా అరీనాలో జరిగే 'మయామి మ్యూజికల్ షో' వంటి ప్రత్యక్ష వినోద కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం కువైట్ వెలుపల మొదటిసారిగా జరగనుంది, దీని టిక్కెట్లు ఇప్పుడు ప్లాటినమ్లిస్ట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా.. ఐసోలేషన్ వార్డులో 35 ఏళ్ల వ్యక్తి
హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో గురువారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించిన థర్మల్ స్క్రీనింగ్లో అనుమానాస్పదంగా గుర్తించబడిన, ఎబోలా సోకినట్లు భావిస్తున్న సుడాన్కు చెందిన ఒక ప్రయాణికుడిని సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఐసోలేషన్ వార్డులో చేర్పించారు. 35 ఏళ్లకు పైబడిన ఆ ప్రయాణికుడి శరీర ఉష్ణోగ్రత 100°F ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అధిక ప్రమాదం ఉన్న దేశం నుండి ప్రయాణించి వచ్చినందున, పర్యవేక్షణ, పరీక్షల నిమిత్తం అతన్ని ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన నోడల్ కేంద్రానికి తరలించారు. ఆ రోగిలో ప్రస్తుతం ఎబోలాతో సాధారణంగా ముడిపడి ఉండే లక్షణాలేవీ కనిపించడం లేదని డాక్టర్ వంశీ తెలిపారు.
ముగ్గురు పిల్లల ముందే తల్లిపై అత్యాచార... ఇద్దరు మృగాళ్లకు ఉరిశిక్ష.. ఎక్కడ?
టీఎంసీలో తీవ్రరూపం దాల్చిన సంక్షోభం .. బీజేపీలోకి 20 మంది ఎంపీలు...?
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్ష తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏర్పడిన సంక్షోభం ఇపుడు తీవ్రరూపం దాల్చింది. టీఎంసీకి చెందిన ఎంపీల్లో 20 మంది ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే టీఎంసీకి చెందిన 80 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో 50 మందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు వేరు కుంపటి పెట్టుకున్నారు. దీంతో చీలిక వర్గానికి రితబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నేతగా బెంగాల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ప్రకటించారు.
లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో అతికిన ఎముకలు విరగ్గొట్టిన వైద్యుడు.. ఎక్కడ?
'వైద్యో నారాయణో హరి' అని అంటారు. అంటే ప్రాణం పోసే శక్తి ఉన్న వైద్యుడు.. భగవంతుడితో సమానమని అర్థం. అలాంటి పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించాడో వైద్యుడు. కాపాడాల్సిన చేతులతోనే.. ఓ బాలిక కాలికి తీవ్ర గాయం చేశాడు. లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో తాను అతికించిన ఎముకను తనే విరగ్గొట్టి పైశాచిక ఆనందం పొందాడు. సభ్య సమాజానికి దిగ్భ్రాంతి కలిగించే ఈ ఘటన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది.
చనిపోయిన తండ్రి కోర్కె తీర్చడం కోసం సిగరెట్ దమ్ము కొట్టి నైవేద్యం పెట్టిన కుమార్తె, వీడియో
స్వర్గస్తులైన పెద్దవారికి సంవత్సరికాలు, వర్థంతులు చేయడం చాలామంది చేసేదే. ఐతే వీటిని కొందరు చేసే తీరు చూస్తుంటే ఈ కలియుగం తీరు ఇలా ముందడుగు వేస్తుందా అనే యోచన రాక మానదు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... చనిపోయిన తండ్రికి ఓ కూతురు సంవత్సరికం సందర్భంగా చేసిన పని షాకిచ్చే విధంగా వుంది. ఆమె చేసిన పనిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఆ వీడియోలో... తండ్రి పటానికి పూల మాల వేసింది. ఫోటో ముందు స్వీట్లు, పండ్లు ఇతర తినబండారాన్ని ఉంచింది. ఆయనకు సిగరెట్ అంటే చచ్చేంత ఇష్టమట.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.
డ్రై బ్లాక్ కిస్మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.