శనివారం, 10 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 10 జనవరి 2026 (16:52 IST)

Neeraj Chopra: కోచ్ జాన్ జెలెజ్నీతో భాగస్వామ్యానికి బైబై.. నీరజ్ చోప్రా

Neeraj chopra
Neeraj chopra
రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతకాలు సాధించిన జావెలిన్ త్రో స్టార్ నీరజ్ చోప్రా, కేవలం ఒక సీజన్ తర్వాత చెక్ కోచ్ జాన్ జెలెజ్నీతో తన భాగస్వామ్యాన్ని ముగించినట్లు శనివారం ప్రకటించారు. ఈ భాగస్వామ్యం అభివృద్ధి, గౌరవం, క్రీడపై పరస్పర ప్రేమతో సాగిందని నీరజ్ చోప్రా పేర్కొన్నారు.
 
ఈ క్రీడలో ప్రపంచ రికార్డును సాధించిన దిగ్గజమైన జెలెజ్నీతో తన ప్రయాణాన్ని ముగించడానికి గల కారణాన్ని చోప్రా స్పష్టం చేయలేదు. ఆయన శిక్షణలోనే హర్యానాకు చెందిన నీరజ్ గత సంవత్సరం 90 మీటర్ల మార్కును అధిగమించాడు. 
 
తమ సహకారం గురించి నీరజ్ చోప్రా మాట్లాడుతూ, చిన్నప్పటి నుండి తాను ఆరాధించే ఒక అథ్లెట్ నుండి నేరుగా నేర్చుకోవడం ఒక కల నెరవేరినట్లుగా ఉందని, అది తనకు వ్యాయామాలు, సాంకేతిక ఆలోచనలు, సరికొత్త దృక్ఫోణాలతో కూడిన ఒక సరికొత్త సాధనాల సముదాయాన్ని అందించిందని చెప్పాడు.

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధం

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధంపిల్లలలో అలెర్జీలు, హే ఫీవర్, ఆస్తమా చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌లో అత్యంత విషపూరితమైన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (EG) అనే పదార్థం కలిసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సిరప్ (లెవోసెటిరిజైన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్, మోంటెలుకాస్ట్ సోడియం సిరప్) కల్తీకి గురైనట్లు ఒక ప్రయోగశాల నివేదికలో తేలిందని, దీనికి సంబంధించి కోల్‌కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈస్ట్ జోన్ నుండి తమకు ఒక హెచ్చరిక అందిందని డీసీఏ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది.

నాతో పడుకుంటే ఆ డబ్బు ఇస్తా, వివాహిత నిలదీసినందుకు చంపేసాడు

నాతో పడుకుంటే ఆ డబ్బు ఇస్తా, వివాహిత నిలదీసినందుకు చంపేసాడుపాపం ఎన్నో కష్టాల్లో వున్నాడు అని దయతలచి మధ్యవర్తిగా వుండి ఓ యువకుడికి డబ్బు ఇప్పించినందుకు ఆమె ప్రాణాలు తీసాడు. తనకు పడక సుఖం ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తానంటూ కండిషన్ పెట్టినట్లు ఆరోపణలు వున్నాయి. ఆ వివాహిత అతడిని గట్టిగా నిలదీసేసరికి ఆమెను హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన నరసింహరావు, ప్రమీల ఇద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఐతే ఇద్దరి మధ్య కొన్ని గొడవల కారణంగా 2015లో విడిపోయారు. విడిపోయే ముందు పాల్వంచలో శ్రావణ్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో అద్దెకు వున్నారు ఈ జంట.

కాంగ్రెస్ మహిళా నేతపై ఫైర్ అయిన గాయని చిన్మయి.. మహిళల దుస్తులే కారణమా?

కాంగ్రెస్ మహిళా నేతపై ఫైర్ అయిన గాయని చిన్మయి.. మహిళల దుస్తులే కారణమా?మహిళల హక్కులు, లైంగిక వేధింపులపై స్పందించే సింగర్ చిన్మయి తాజాగా కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మహిళా నాయకురాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు. దీనిపై తాజాగా చిన్మయి ఘాటు ట్వీట్ చేస్తూ తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. టెలివిజన్ చర్చల్లో ఇలాంటి ప్రవర్తనను కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థిస్తుందా? లేక ఈ తరహా ఆలోచనలకు పార్టీ ఉన్నత నాయకత్వం మద్దతు ఇస్తుందా.. అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు.

రుతుస్రావం అవుతోందా? రుజువు చూపించమన్న టీచర్స్: మానసిక వేదనతో విద్యార్థిని మృతి

రుతుస్రావం అవుతోందా? రుజువు చూపించమన్న టీచర్స్: మానసిక వేదనతో విద్యార్థిని మృతిహైదరాబాద్‌లోని మల్కాజ్‌గిరి ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థిని పట్ల అక్కడి టీచర్లు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. కళాశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చిన విద్యార్థిని పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తించడంతో ఆమె మానసిక వ్యధతో మరణించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కళాశాలలో చదువుకుంటున్న 19 ఏళ్ల వర్షిణి కళాశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో లెక్చరర్లు వర్షిణిని తరగతి గదిలోకి అనుమతించడానికి నిరాకరించారు. దాంతో వర్షిణి తనకు నెలసరి వస్తోందని, అందుకే ఆలస్యమైందని తన లెక్చరర్‌కు చెప్పింది. ఐతే ఆ లెక్చరర్ చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించారు.

చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా బయటపెడతారు.. పవన్ ఫైర్

చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా బయటపెడతారు.. పవన్ ఫైర్పిఠాపురంలో జరిగిన చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా బయటపెడతారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అనవసరమైన భయాందోళనలు, తప్పుడు సమాచారాన్ని సృష్టిస్తున్నారన్నారు. తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేయవద్దని, అలాంటి ప్రవర్తనను ఆపాలని హెచ్చరించారు. పిఠాపురంలో జరిగిన పీఠికపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల దుర్వినియోగాన్ని ఎత్తిచూపారు.

Watch More Videos

Rana: అవాస్తవ, తప్పుదారి పట్టించే వార్తా కథనాన్ని ఖండించిన డి. సురేష్ బాబు

Rana: అవాస్తవ, తప్పుదారి పట్టించే వార్తా కథనాన్ని ఖండించిన డి. సురేష్ బాబుసదరు వార్త పూర్తిగా అధికారిక న్యాయ రికార్డులకు విరుద్ధంగా, వాస్తవాలను వక్రీకరించి ప్రచురించబడింది. 14-11-2025 తేదీ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, గౌరవనీయులైన XVII అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, హైదరాబాద్ స్పష్టంగా నమోదు చేసినది ఏమనగా— వ్యక్తిగత హాజరు కోసం ఎలాంటి అత్యవసరత లేదని, అలాగే ఈ కేసు పరిస్థుతులు తనపై గానీ, ఇతర అభియుక్తులపై గానీ నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.

Prabhas Old getup: రాజాసాబ్ లో ప్రభాస్ ను ఓల్డ్ గెటప్ చూపిస్తున్నాం : మారుతీ

Prabhas Old getup: రాజాసాబ్ లో ప్రభాస్ ను ఓల్డ్ గెటప్ చూపిస్తున్నాం : మారుతీప్రభాస్ హీరోగా మారుతీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన రాజాసాబ్ సినిమా విడుదల తర్వాత అభిమానులు, ప్రేక్షకులలో మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. అలా రావడానికి కారణం సినిమా ప్రీమియర్లు తెలంగాణాలో పడకపోవడం ఒక భాగమైతే సినిమాలో ప్రభాస్ ఓల్డ్ లుక్ కూడా లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందినట్లు దర్శకుడు మారుతీ వివరించారు.

వామ్మో.. 'ది రాజాసాబ్‌'కు మరో 8 నిమిషాల సన్నివేశాలు జోడింపా?

వామ్మో.. 'ది రాజాసాబ్‌'కు మరో 8 నిమిషాల సన్నివేశాలు జోడింపా?ప్రభాస్ - మారుతి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కి, శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలైన చిత్రం 'ది రాజాసాబ్'. ఈ చిత్రం రన్నింగ్ టైమ్ 3 గంటలకు పైగా సాగుతుంది. ఇపుడు కొత్తగా మరో ఎనిమిది నిమిషాల సన్నివేశాలను జోడించనున్నట్టు ఆ చిత్రం దర్శకుడు మారుతి వెల్లడించారు. శనివారం ఈ చిత్రం సక్సెస్ మీట్‌ను హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించారు. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రభాస్ అభిమానులను మరింత ఉత్సాహ పరిచేందుకు ఈ మూవీలో కొత్తగా ఎనిమిది నిమిషాల సన్నివేశాలను యాడ్‌ చేస్తున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా ఎంతోమంది ఎదురు చూసిన ప్రభాస్‌ ఓల్డ్‌ గెటప్‌ ఎపిసోడ్‌ అందులో ఉంటుందన్నారు. తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ది రాజాసాబ్‌' బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.112 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' మూవీ తొలి రోజు కలెక్షన్ అంతేనా?

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' మూవీ తొలి రోజు కలెక్షన్ అంతేనా?పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ది రాజాసాబ్. ఈ నెల 9వ తేదీ శుక్రవారం విడుదలైంది. మారుతి దర్శకుడు. మాళివికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లు. బాలీవుడ్ నటీనటులు సంజయ్ దత్, జెరీనా బేగంలు ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. ఎస్ఎస్ థమన్ సంగీతం. శుక్రవారం ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా మూవీగా రిలీజైంది. ఇందులో ప్రభాస్ తొలిసారి భిన్నమైన లుక్‌లో కనిపించారు.

తెగని 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పంచాయతీ.. 21కు వాయిదా

తెగని 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పంచాయతీ.. 21కు వాయిదాకోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన కొత్త చిత్రం 'జన నాయగన్'. ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి సందర్భంగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకావాల్సివుంది. అయితే, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీలో జాప్యం నెలకొనింది. దీంతో నిర్మాణ సంస్థ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే, సింగిల్ జడ్జి మాత్రం సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ తీర్పుపై సెన్సార్ బోర్డు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేయగా, ఈ పిటిషన్‌‍పై విచారణ జరిపిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీవాత్సవ సారథ్యంలోని ధర్మాసనం... సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుపై స్టే విధిస్తూ తదుపరి విచారణను ఈ నెల 21వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. దీంతో 'జన నాయగన్' చిత్రం విడుదలకు బ్రేక్ పడింది. దీంతో విజయ్ అభిమానులతో పాటు తమిళ చిత్రపరిశ్రమ షాక్‌కు గురైంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com