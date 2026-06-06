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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (12:51 IST)

Praggnanandhaa: విన్సెంట్ కీమర్‌పై విజయం-చరిత్ర సృష్టించిన ప్రజ్ఞానంద

Praggnanandhaa
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (12:21 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (12:51 IST)
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Praggnanandhaa
శుక్రవారం జరిగిన చివరి రౌండ్ పోరులో జర్మనీకి చెందిన విన్సెంట్ కీమర్‌పై విజయం సాధించడం ద్వారా, ప్రతిష్టాత్మక నార్వే చెస్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న తొలి భారతీయుడిగా గ్రాండ్‌మాస్టర్ ఆర్. ప్రజ్ఞానంద చరిత్ర సృష్టించారు. తద్వారా ఆయన తన అద్భుతమైన ప్రదర్శనను విజయవంతంగా ముగించారు. 
 
15 పాయింట్లతో మూడవ స్థానంలో ఆటను ప్రారంభించిన ప్రజ్ఞానంద, అత్యంత కీలకమైన సమయంలో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచారు. క్లాసికల్ విభాగంలో విజయం సాధించి మూడు పూర్తి పాయింట్లను దక్కించుకోవడం ద్వారా మొత్తం 18 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, అత్యున్నత స్థాయి చెస్ పోటీలలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ట్రోఫీలలో ఒకదానిని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. 
 
ఈ విజయంతో, 20 ఏళ్ల చెన్నైకి చెందిన ఈ క్రీడాకారుడు ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. 2013లో ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి భారతీయ చెస్ దిగ్గజం విశ్వనాథన్ ఆనంద్, ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ డి. గుకేష్ వంటి వారికి కూడా సాధ్యం కాని విజయం ఇది. 
 
'నార్వే చెస్'లో కేవలం రెండోసారి మాత్రమే పోటీ పడుతున్న ప్రజ్ఞానంద, ఆరుగురు అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు పాల్గొన్న ఈ టోర్నీలో ఆరంభంలో కొంత నెమ్మదిగా కదిలినా, ఆ తర్వాత పుంజుకుని అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఏడుసార్లు నార్వే చెస్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ప్రపంచ నంబర్ 1 మాగ్నస్ కార్ల్‌సెన్‌ను 'క్లాసికల్ చెస్'లో రెండుసార్లు ఓడించడం అతని ప్రయాణంలో అత్యంత విశేషమైన ఘట్టంగా నిలిచింది. 
 
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్లో ఎదురైన నిరాశజనక ఫలితాల నుండి కోలుకుని, తిరిగి సత్తా చాటాలన్న అతని సంకల్పానికి ఈ అరుదైన విజయం నిదర్శనంగా నిలిచింది. చివరి దశలో ప్రపంచ ఛాంపియన్ గుకేష్ పోటీ నుండి వెనుకబడినప్పటికీ, ప్రజ్ఞానంద భారత్ తరఫున పోరును సజీవంగా ఉంచి, చివరికి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు. 
 
చివరి రౌండ్‌కు ముందు 15.5 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్న అమెరికన్ గ్రాండ్‌మాస్టర్ వెస్లీ సో, అలీరేజా ఫిరోజ్‌జాతో జరిగిన క్లాసికల్ గేమ్‌లో డ్రా చేసుకోవడం వల్ల ఈ ఫలితం సాధ్యమైంది.
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సెల్వి

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