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అంతా మీడియా సృష్టే.. నేను పారిపోతుంటే.. పట్టుకునేవారే.. నేనేం తప్పు చేయలేదు.. లలిత్ మోదీ
భారత ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోడీ, తనపై మోపిన పరారీలో ఉన్న వ్యక్తి అనే ముద్రను తీవ్రంగా ఖండించారు. తాను ఏ నేరంలోనూ దోషిగా నిర్ధారించబడలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, తాను భారత అధికారుల కన్నుగప్పి తప్పించుకుంటున్నానన్న ఆరోపణలను లలిత్ మోడీ తోసిపుచ్చారు. ఈ కథనం చట్టపరమైన వాస్తవాల కన్నా మీడియా సంచలనం సృష్టించడానికే పుట్టిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
lalith modi
అంతర్జాతీయంగా పర్యటిస్తూ, భారతదేశం వంటి ప్రపంచ శక్తికి కనపడకుండా విజయవంతంగా దాక్కోవడం అసాధ్యమని లలిత్ మోదీ వాదించారు. "నేను అసలు పారిపోవడం లేదు. నేను ప్రపంచమంతటా పర్యటిస్తున్నాను. ఒకవేళ నేను పారిపోతుంటే, మీరు నన్ను ఎక్కడో ఒకచోట పట్టుకునేవారే. భారత ప్రభుత్వానికి విస్తృతమైన అధికార పరిధి ఉంది... భారత ప్రభుత్వంతో ఎవరూ తలపడలేరు. పైగా, నాకు ఆ ఉద్దేశం కూడా లేదు. ఇది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది మీడియాకు సంబంధించిన విషయం.. అని లలిత్ మోదీ అన్నారు.
భారతదేశంలోని మీడియా వాతావరణాన్ని కూడా లలిత్ మోడీ విమర్శించారు. కఠినమైన పరువు నష్టం చట్టాలు లేకపోవడం వల్లే, తాను మీడియా వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని తెలిపారు. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) నుండి క్రమశిక్షణా చర్యలు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తులు వంటి తాను ఎదుర్కొంటున్న న్యాయపరమైన సవాళ్లను ప్రస్తావిస్తూ, తనపై ఇప్పటివరకు ఒక్క క్రిమినల్ కేసు కూడా విజయవంతంగా రుజువు కాలేదని మోడీ స్పష్టం చేశారు.
2010లో తాను భారతదేశం విడిచి వెళ్లడానికి సంబంధించిన బిడ్-రిగ్గింగ్, మనీ లాండరింగ్ మరియు విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (ఫెమా) ఉల్లంఘనల ఆరోపణలపై ఆయన ఇంకా నిశిత పరిశీలనలోనే ఉన్నప్పటికీ, ఆ క్రిమినల్ ఆరోపణల పట్ల ఏ ఒక్కదానిలోనూ తనకు శిక్ష పడలేదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. లలిత్ మోడీ భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థను కూడా విమర్శించారు; న్యాయ ప్రక్రియలో జరిగే జాప్యాన్ని ఆయన ఒక రకమైన శిక్షగా అభివర్ణించారు.
డిపాజిట్లు గల్లంతైన వారూ ప్రశ్నిస్తారా? పవన్ ఫ్యాన్స్ 'జస్ట్ ఆస్కింగ్'
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. ''వస్తానంటే వద్దంటామా.. రండి సార్.. కానీ అంతకంటే ముందు ఒకటి చెప్పండి. మీరు పొత్తుతో వస్తున్నారా...? లేక సింగిల్గా వస్తున్నారా? ఊరికే అడుగుతున్నా..." అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. దీనికి తన స్నేచర్ హ్యాష్ట్యాగ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ను కూడా జతచేశారు.
నైరుతి రుతుపవనాల రాక... రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రుతుపవనాలు ముమ్మరమయ్యాయి. నైరుతి రుతుపవనాల రాక దిశగా వాతావరణ పరిస్థితులు బలమైన మార్పును సూచిస్తుండటంతో, అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఇందులో మొయినాబాద్ మండలంలోని కేతిరెడ్డిపల్లిలో 45.8 మి.మీ వర్షం కురవగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో షాబాద్ (41.3 మి.మీ), ఫరూక్నగర్ మండలంలోని మొగిలిగిద్ద (38.5 మి.మీ) నిలిచాయి. యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ, హనుమకొండ, సంగారెడ్డి, ఖమ్మం, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు పడ్డాయి.
రష్యా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఆవిష్కరణలపై చర్చ
రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం రష్యా పర్యటనను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ ఆవిష్కరణల రంగాలలో రష్యాతో సహకారానికి గల అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది. ప్రపంచ సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా, విద్యా, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, రష్యాలోని ప్రముఖ ఆర్థిక, సాంకేతిక సంస్థలలో ఒకటైన స్బేర్బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్తో చర్చలు జరిపారు.
కర్నాటక ప్రజలపై సీఎం డీకే శివకుమార్ వరాల జల్లు
కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమారు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన సీఎం కుర్చీలో కూర్చోగానే ఆ రాష్ట్ర ప్రజలపై వర్షాలు కురిపించారు. సిద్ధరామయ్య రాజీనామా అనంతరం సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని వరాల జల్లు కురిపించారు. ఈ నెల 3వ తేదీన బెంగళూరులోని లోక్ భవన్ గ్లాస్ హౌస్లో పార్టీ నేతలు, మత పెద్దల సమక్షంలో నిరాడంబరంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన సీఎంగా ప్రమాణం చేశారు. అధికారంలోకి వస్తూనే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులందరికీ ఉచిత బస్ పాసులు అందిస్తామని తొలి కీలక ప్రకటన చేసి విద్యార్థులకు శుభవార్త అందించారు.
తిరువణ్ణామలై గిరిప్రదక్షిణలో మహిళను నగ్నంగా చేసి లైంగికదాడి...
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువణ్ణామలైలో గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో దారుణం జరిగింది. మే నె 31వ తేదీ పౌర్ణమి రోజున గిరిప్రదక్షిణకు వెళ్లిన తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం) గిరి ప్రదక్షిణబాటలో దారుణాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తన స్నేహితురాలితో కలిసి గిరిప్రదక్షిణ చేస్తున్న ఓ మహిళపై ఓ ముఠా సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడగా పోలీసులు ఎనిమిది మందిని అరెస్టుచేశారు. వీరిలో ఓ మైనర్ బాలుడు కూడా ఉన్నాడు.
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
ఆన్లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్స్లో సరికొత్త రికార్డు.. గంటకు 40 వేల టిక్కెట్లు విక్రయం
జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
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జూన్ 19న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోన్న విజయ్ ఆంటోని వంద దేవుళ్ళు
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