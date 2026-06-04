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ఆప్ఘనిస్థాన్తో వన్డే సిరీస్: గాయంతో దూరమైన విరాట్ కోహ్లీ
ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్కు ముందు భారత్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గాయం కారణంగా ఈ సిరీస్కు దూరమవుతాడని సమాచారం. కోహ్లీ తొడ కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్నాడని, ఆసియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరగబోయే మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో పాల్గొనడని పలు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
కోహ్లీకి ఈ హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయం ఎప్పుడు, ఎక్కడ అయిందో స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. కానీ ఇది మే 31న అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగే 2026 ఐపీఎల్ ఫైనల్ సమయంలో జరిగి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
కోహ్లీ లేకపోవడం భారత్కు రెట్టింపు గట్టిదెబ్బగా పరిణమించవచ్చు. ఎందుకంటే ఐపీఎల్ 2026 సమయంలో గాయపడటంతో మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ లభ్యత కూడా అనిశ్చితంగా ఉంది. ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్కు లోబడి రోహిత్, హార్దిక్ పాండ్యాలను జట్టులోకి ఎంపిక చేశారు. ఆల్రౌండర్ జట్టులో చేరగా, మాజీ కెప్టెన్ ఇంకా బెంగళూరుకు చేరుకోలేదు.
ఈ మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ జూన్ 13న ధర్మశాలలోని హెచ్పిసిఎ స్టేడియంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత రెండు జట్లు జూన్ 17న లక్నోలోని ఎకానా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగే రెండో వన్డే కోసం తరలివెళ్తాయి. చివరి వన్డే జూన్ 20న చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో జరుగుతుంది.
గత ఏడాది వన్డేలలో కోహ్లీ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు, అతను 651 పరుగులు చేసి, మూడు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు. ఈ ఛేజ్ మాస్టర్ 2026లో కూడా తన ఫామ్ను కొనసాగించాడు. అక్కడ అతను న్యూజిలాండ్పై కేవలం మూడు మ్యాచ్లలో 240 పరుగులు చేశాడు.
జూలై 14 నుండి జూలై 19 వరకు జరిగే మూడు వన్డేల కీలకమైన ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో కోహ్లీ పాల్గొనడంపై కూడా ఈ గాయం సందేహాలను రేకెత్తించింది.
పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నాడంటే కాంగ్రెస్ - బీఆర్ఎస్ వెన్నులో వణుకుపుడుతోంది : రామచంద్రరావు
తెలంగాణ గడ్డపైకి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నారంటే అధికార కాంగ్రెస్, విపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీల నేతలకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్.రామచంద్రరావు అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జనసేన సభకు తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఇది రెండు రాష్ట్రాల్లోనేకాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా పెను చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రేయ్ జోస్ బ్రో, రాత్రి నా బెడ్రూంలో నా పెళ్లాంతోనే గడుపుతావా? అయ్యో నా భార్యను చంపేసాను, ఇప్పుడు నేను కూడా... వీడియో
తమిళనాడులో ఘోరం జరిగింది. భార్య వేరొకరితో అక్రమ సంబంధం సాగించడాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడు. ఆ సమయంలో అతడు వీడియో కూడా తీసాడు. ఆ వీడియోలో అతను... ఏయ్.. లోపల ఎవరున్నారు, వాడిని బైటక రమ్మను అంటూ భార్యను గద్దించాడు. భార్య అతడితో... నువ్వు నోరుమూయ్, నేను అతడిని తీసుకు వస్తాలే అని చెప్పింది. కోపంతో ఊగిపోయిన భర్త... ఈ డ్రెస్ ఏంటి? లోపల మన బెడ్రూంలో వున్నది ఎవరు? పిలువ్ వాడిని బైటకు అంటూ ఆమెను గద్దిస్తుండగా లోపల నుంచి భార్యతో ఏకాంతంగా గడుపుతున్న వ్యక్తి వచ్చాడు.
డిపాజిట్లు గల్లంతైన వారూ ప్రశ్నిస్తారా? పవన్ ఫ్యాన్స్ 'జస్ట్ ఆస్కింగ్'
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. ''వస్తానంటే వద్దంటామా.. రండి సార్.. కానీ అంతకంటే ముందు ఒకటి చెప్పండి. మీరు పొత్తుతో వస్తున్నారా...? లేక సింగిల్గా వస్తున్నారా? ఊరికే అడుగుతున్నా..." అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. దీనికి తన స్నేచర్ హ్యాష్ట్యాగ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ను కూడా జతచేశారు.
నైరుతి రుతుపవనాల రాక... రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రుతుపవనాలు ముమ్మరమయ్యాయి. నైరుతి రుతుపవనాల రాక దిశగా వాతావరణ పరిస్థితులు బలమైన మార్పును సూచిస్తుండటంతో, అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఇందులో మొయినాబాద్ మండలంలోని కేతిరెడ్డిపల్లిలో 45.8 మి.మీ వర్షం కురవగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో షాబాద్ (41.3 మి.మీ), ఫరూక్నగర్ మండలంలోని మొగిలిగిద్ద (38.5 మి.మీ) నిలిచాయి. యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ, హనుమకొండ, సంగారెడ్డి, ఖమ్మం, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు పడ్డాయి.
రష్యా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఆవిష్కరణలపై చర్చ
రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం రష్యా పర్యటనను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ ఆవిష్కరణల రంగాలలో రష్యాతో సహకారానికి గల అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది. ప్రపంచ సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా, విద్యా, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, రష్యాలోని ప్రముఖ ఆర్థిక, సాంకేతిక సంస్థలలో ఒకటైన స్బేర్బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్తో చర్చలు జరిపారు.
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
ఆన్లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్స్లో సరికొత్త రికార్డు.. గంటకు 40 వేల టిక్కెట్లు విక్రయం
జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవలే తన భర్త, క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఐపీఎల్ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆమె చేసిన డ్యాన్స్ వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు హోమియోపతి వైద్య విధానానికి మద్దతుగా ఆమె చేసిన ఒక ఇన్స్టాన్ పోస్ట్ దుమారానికి కారణమైంది. బుధవారం ఆమె చేసిన ఈ పోస్ట్రై నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి వాదిస్తున్నారు.
జూన్ 19న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోన్న విజయ్ ఆంటోని వంద దేవుళ్ళు
విజయ్ ఆంటోని చిత్రాలకు తెలుగులో ఉండే క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఎప్పుడూ డిఫరెంట్ కంటెంట్, భిన్న ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల్ని మెప్పిస్తూనే ఉంటారు. ‘బిచ్చగాడు’తో హీరోగా విజయ్ ఆంటోని, దర్శకుడిగా శశికి వచ్చిన ఫాలోయింగ్ అందరికీ తెలిసిందే. మళ్లీ ఇన్నేళ్ల గ్యాప్ తరువాత విజయ్ ఆంటోని హీరోగా, శశి దర్శకత్వంలో ‘వంద దేవుళ్ళు’ అనే చిత్రం రాబోతోంది. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, పాటలు ఆడియెన్స్లో బజ్ను పెంచేశాయి. ఇక తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించారు.