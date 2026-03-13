టీ20 వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ... యావత్ భారతదేశ విజయం : సూర్యకుమార్ యాదవ్
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చిన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో విశ్వవిజేతగా భారత్ నిలిచింది. గత 2024లో రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో విజేతగా నిలిచిన భారత క్రికెట్ జట్టు తాజాగా జరిగిన అంతిమ పోరులోనూ విజయభేరీ మోగించి వరుసగా రెండోసారి టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో యావత్ భారతదేశం ఉప్పొంగిపోయింది.
దీనిపై భారత జట్టు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఓ ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు. 'డియర్ టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ మీ అందరికీ హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు. మీ మద్దతు, దీవెనల వల్లే మేం ఇది సాధించాం. ఈ వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ కేవలం మా విజయం మాత్రమే కాదు. యావత్ భారత దేశ విజయం' అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ అన్నాడు.
‘కప్పు.. చేతిలో బ్యాట్, బంతి పట్టుకుని భవిష్యత్తును ఊహించుకుంటూ.. కలలుకంటున్న చిన్నారులది. ఈ విజయం స్టేడియాల్లో పోటెత్తిన అభిమానులది. ఈ విజయం మాకు మద్దతు తెలిపిన ఫ్యాన్స్ అందరిదీ. మీ ప్రేమ, ప్రార్థనలు ఈ కప్పును తిరిగి గెలిచే శక్తిని మాకు ప్రసాదించాయి. ఇండియాలో క్రికెట్ అంటే కేవలం ఆట కాదు. అదో ఎమోషన్. ఈ విజయం మీ అందరికీ చెందుతుంది' అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ అన్నాడు.
టీమ్ఇండియా తర్వాతి లక్ష్యం 2028 ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడమే అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించాడు. 'ఒలింపిక్స్లో బంగారు పతకం సాధించడమే టీమ్ఇండియా లక్ష్యం. అలాగే అదే సంవత్సరం జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్లోనూ విజేతగా నిలవడం మరొక టార్గెట్' అని సూర్యకుమార్ వివరించాడు.