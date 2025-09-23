భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లను అతిగా హైప్ చేయడం ఆపాలి- సూర్య కుమార్ యాదవ్
ఆసియా కప్లో టీమిండియా ఇప్పటికే రెండుసార్లు పాకిస్తాన్ను ఓడించింది. ఇటీవల రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన అనేక మ్యాచ్లలో ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. పొరుగు దేశాల మధ్య పోటీ కారణంగా భారతదేశం-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లు చాలా కాలంగా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. గతంలో, పాకిస్తాన్ బలమైన క్రికెట్ జట్టు, ఈ మ్యాచ్లను ఉత్తేజకరమైనవిగా, అత్యంత పోటీతత్వంతో చేసింది.
పాకిస్తాన్ పైచేయి సాధించిన సమయం ఉండేది. తరువాత, రెండు జట్లు సమానంగా సరిపోలాయి. కానీ నేడు, చాలా పోటీలు భారతదేశం ఆధిపత్యంతో ముగుస్తాయి. దీనిని నిజమైన పోటీ అని పిలవడానికి పెద్దగా అవకాశం లేదు. ఆసియా కప్ ప్రారంభానికి ముందు, పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత బీసీసీఐ మ్యాచ్ను బహిష్కరించాలని కొందరు డిమాండ్ చేశారు.
అయితే, టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులతో ఒప్పంద బాధ్యతల కారణంగా బోర్డు ముందుకు సాగింది. రాజకీయాలను పక్కన పెడితే, మీడియా హైప్ను తగ్గించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ మ్యాచ్లు అరుదుగా ఆశించిన థ్రిల్ను అందిస్తాయి. పాకిస్తాన్ గెలిచినప్పటికీ, ఇది సమతుల్య పోటీ కంటే నిరాశగా అనిపిస్తుంది. గత 10 సంవత్సరాలలో, రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా రెండు దేశాలు ఏ ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడలేదు.
ఈ కాలంలో వారు ఐసీసీ ఈవెంట్లు, ఆసియా కప్లలో మాత్రమే తలపడ్డారు. గత దశాబ్దంలో వారు 18 వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడారు. వాటిలో 12 సార్లు భారత్ గెలిచింది. పాకిస్తాన్ కేవలం ఐదు మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం లేకుండా ముగిసింది.
టీ20 ఇంటర్నేషనల్ రికార్డు మరింత ఏకపక్షంగా ఉంది. గత పదేళ్లలో ఆడిన ఏడు మ్యాచ్ల్లోనూ భారత్ గెలిచింది. అదే మొత్తం ఆధిపత్యం. మొత్తం మీద, గత దశాబ్దంలో 25 మ్యాచ్లలో, భారత్ 19 మ్యాచ్లు గెలిచింది. పాకిస్తాన్ కేవలం ఐదు మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే విజయం సాధించింది. వారి చివరి విజయం 2022లో వచ్చింది.
2025 ఆసియా కప్లో భారతదేశం తాజా విజయం సాధించిన తర్వాత, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇలా మాట్లాడుతూ.., జట్లు 15-20 మ్యాచ్లు ఆడి 7-7 లేదా 8-7తో ఉంటే, అది పోటీ. 10-0 గణాంకాలు ఏమిటో నాకు తెలియదు, వారి పీక్ సంవత్సరాల్లో, పాకిస్తాన్ బలమైన బౌలింగ్ యూనిట్, శక్తివంతమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ను కలిగి ఉంది. కానీ కాలక్రమేణా, వారి ప్రదర్శన పడిపోయింది. భారతదేశం పూర్తిగా నియంత్రణలోకి వచ్చింది. టీవీ రేటింగ్లు తగ్గుతూనే ఉండటంతో ప్రకటనదారులు. స్పాన్సర్లు కూడా ఉత్సాహం తగ్గడాన్ని గమనిస్తున్నారు.
అభిమానులకు, ఈ మ్యాచ్లు ఇప్పుడు మరే ఇతర మ్యాచ్ల మాదిరిగానే అనిపిస్తాయి. లేదా కొన్నిసార్లు ఇంకా తక్కువగా అనిపిస్తాయి. బహుశా మీడియా దీనిని గుర్తించి, ఈ ఆటలను అతిగా హైప్ చేయడం ఆపాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది... అని తెలిపారు.