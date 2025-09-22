సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025
Last Updated : సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025 (12:07 IST)

మీరు ఓడిపోయారు... ఇక ఇంటికి వెళ్ళండి... బై బై పాకిస్థాన్... భారత మహిళా అభిమాని స్పందన (వీడియో)

ఆసియా క్రికెట్ టోర్నీలో టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య సూపర్-4 మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో పాకిస్థాన్ మరోమారు చిత్తుగా ఓటమిపాలైంది. భారత్ ఆరు వికెట్లు తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత భారత మహిళా క్రికెట్ అభిమాని స్పందించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఓడిపోయిన పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ళను ఉద్దేశించి ఆ మహిళ వీరాభిమాని చేసిన కామెంట్స్.. చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతోంది.
 
వివరాల్లోకి వెళితే, మ్యాచ్ ముగిశాక పాకిస్థాన్ క్రీడాకారులు మైదానం వీడి పెవిలియన్‌కు వెళ్తున్నారు. అదేసమయంలో ప్రేక్షకుల గ్యాలరీలో ఉన్న ఓ భారత యువతి, వారిని రెచ్చగొట్టేలా గట్టిగా అరవడం ప్రారంభించింది. 'మీరు ఓడిపోయారు... ఇక ఇంటికి వెళ్ళండి... బై బై పాకిస్థాన్' అంటూ హేళన చేస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసింది. అక్కడే ఉన్న కొందరు ఈ దృశ్యాన్ని తమ ఫోనులో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఇది క్షణాల్లో వైరల్ అయింది.
 
ఈ వీడియో చూసిన భారత అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు. ఆ యువతి పాకిస్థాన్ జట్టు పరువు తీసిందంటూ కామెంట్లు చేస్తూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, ఆదివారం రాత్రి దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ సూపర్ ఫోర్ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా పాకిస్థాన్ప 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 
 
ఈ మ్యాచ్‌‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్ 18.5 ఓవర్లలోనే కేవలం 4 వికెట్లు కోల్పోయి 174 పరుగులు చేసి సునాయాసంగా గెలుపొందింది. అభిషేక్ శర్మ, శుభమన్ గిల్, తిలక్ వర్మ తమ అద్భుత బ్యాటింగ్‌తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 

 

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి 2047కు నో రిటైర్మెంట్ : కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి 2047కు నో రిటైర్మెంట్ : కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వరకు 2024 వరకు ఎలాంటి రిటైర్మెంట్ ఉండదని కేంద్ర రక్షణ శాఖామంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. పైగా, ఆయన నాయకత్వంపై తమకు సంపూర్ణ విశ్వాసముందని తెలిపారు. తమ పార్టీలో తిరుగులేని నాయకుడు ఆయనేని, అందువల్ల రానున్న చాలా ఎన్నికల వరకు బీజేపీ తరపున ప్రధాని అభ్యర్థి నరేంద్ర మోడీయేనని రాజ్‌నాథ్ పునరుద్ఘాటించారు. వచ్చే 2047లో భారత స్వాతంత్ర్య శతాబ్ది ఉత్సవాలు నిర్వహించిన తర్వాత ఆయన రిటైర్ అవుతారని ప్రక టించారు.

కాంగ్రెస్ 70 ఏళ్లుగా ఈవీఎంలను హ్యాక్ చేస్తుందిగా.. మేం చేస్తే తప్పేంటి? ఢిల్లీ సీఎం

కాంగ్రెస్ 70 ఏళ్లుగా ఈవీఎంలను హ్యాక్ చేస్తుందిగా.. మేం చేస్తే తప్పేంటి? ఢిల్లీ సీఎంగత 70 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈవీఎంలను హ్యాక్ చేస్తూనే ఉంది కదా.. అప్పుడు ఎవరికీ తప్పుగా అనిపించలేదు. ఇప్పుడు మేము చేస్తే మాత్రం తప్పుగా కనిపిస్తోంది.. అంటూ ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్‌పై ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఇవి రాజకీయాల్లో పెను దుమారానికి దారితీశాయి. ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నాయి.

Engineering student: ర్యాగింగ్ భూతం.. ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి (video)

Engineering student: ర్యాగింగ్ భూతం.. ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి (video)కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్‌ను నిరోధించేందుకు కఠిన చట్టాలు వున్నప్పటికీ.. మళ్లీ మళ్లీ ర్యాగింగ్ కారణంగా విద్యార్థులు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. యువ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి జాదవ్ సాయి తేజ ర్యాగింగ్‌ కారణంగా సూసైడ్ చేసుకున్నాడని తెలుస్తోంది. మేడిపల్లిలోని సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ర్యాగింగ్ వేధింపులు తాళలేక జాదవ్ సాయి తేజ అనే విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

IMD: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. 25వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలు

IMD: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. 25వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలుసెప్టెంబర్ 25వ తేదీన తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం వుండటంతో.. తెలంగాణలో సైతం భారీ వర్షాల నమోదుకు అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో ఈ నెల 25న ఏర్పడే ఈ అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వచ్చే 24 గంటల తర్వాత పశ్చిమ వాయవ్య దిశలో కదిలి.. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీరం సమీపంలో వాయుగుండంగా మారొచ్చని వాతావరణ శాఖాధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఇన్‌స్టాలో మొదలైన ప్రేమ.. దారుణ హత్యతో ముగింపు - సెల్ఫీ తీసుకుని దొరికిపోయాడు..

ఇన్‌స్టాలో మొదలైన ప్రేమ.. దారుణ హత్యతో ముగింపు - సెల్ఫీ తీసుకుని దొరికిపోయాడు..ఇన్‌స్టాలో ప్రారంభమైన ప్రేమ చివరకు దారుణ హత్యతో ముగిసింది. ప్రియురాలిని హత్య చేసిన తర్వాత మృతదేహాన్ని మూటగట్టి బ్యాగులో పెట్టుకున్నాడు. దారిలో ఆ బ్యాగుకో కలిసి సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు. ఈ తప్పుతో పోలీసులకు చిక్కిపోయాడు. ఈ దారుణం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో జరిగింది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

పవర్ స్టార్ "ఓజీ" టిక్కెట్ ధర రూ.3.61 లక్షలు

పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. సుజీత్ దర్శకుడు. ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ హీరోయిన్. డీవీవీ దానయ్య నిర్మాత. ఈ నెల 25 తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది. పవన్ ఫ్యాన్స్... ఈ సినిమా టిక్కెట్లను రూ.లక్షలు చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆ డబ్బులను అభిమాన నేత రాజకీయ పార్టీ జనసేనకు విరాళం రూపంలో ఇస్తున్నారు.

'ఓజీ' చిత్రం అందరినీ రంజింపజేసేలా ఉంటుంది : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్

'ఓజీ' చిత్రం అందరినీ రంజింపజేసేలా ఉంటుంది : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు, సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'ఓజీ'. సుజీత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఓజాస్ గంభీరగా గర్జించనున్న ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ, ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్, ప్రకాష్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. థమన్ సంగీత స్వరకర్త.

"ఓజీ" బెన్ఫిట్ షో టిక్కెట్ ధర రూ.1.29 వేలు - సొంతం చేసుకున్న వీరాభిమాని

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. ఈ నెల 25వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ సినిమాకు టిక్కెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టిక్కెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లోని శ్రీనివాసా థియేటర్లో 'ఓజీ' బెనిఫిట్‌ షో టికెట్‌ వేలం పాటను ఆయన అభిమానులు నిర్వహించారు.

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్తనకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని చెబితే నమ్మలేక ఓ కల అనుకున్నానని మలయాళ అగ్ర నటుడు మోహన్ లాల్ అన్నారు. ప్రతిష్ఠాత్మక దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డుకు ఎంపికయ్యారంటూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్‌ కాల్‌ వస్తే కలగా భావించానని చెప్పారు.

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ తన 36వ మూవీలో స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా కనిపించబోతున్నారు. అభిలాష్ కంకర దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మక యూవీ క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. శర్వా, టీమ్‌పై రేస్‌కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు సినిమాలో హైలైట్‌గా వుండబోతున్నాయి. ఈరోజు మేకర్స్ శర్వానంద్ పర్సనల్ స్టిల్స్‌ని విడుదల చేశారు. స్టైలీష్ మేకోవర్‌లో శర్వా లుక్స్ అదిరిపోయాయి. శర్వా ఫ్యాషన్‌ ట్రెండీ క్లాసీ లుక్‌లో ఆకట్టుకున్నారు.
