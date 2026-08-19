దుండిగల్ గ్రామంలో బయల్పడిన తెలుగు-కన్నడ లిపితో కూడిన శాసనం
మేడ్చల్ జిల్లాలోని దుండిగల్ గ్రామంలో ఉన్న లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో 11వ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక రాతి శాసనం లభించింది. ఈ శాసనం ఒక స్తంభం మూడు వైపులా తెలుగు-కన్నడ లిపి, కన్నడ భాషలో 41 పంక్తులుగా చెక్కబడి ఉంది. అంతేకాకుండా, శాసనం ప్రారంభంలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, ఒక జైన తీర్థంకరుడు, దూడతో ఉన్న ఆవు చిత్రాలు కూడా చెక్కబడి ఉన్నాయి.
Telugu-Kannada Inscription
నర్సాగరి జగన్ అనే వ్యక్తికి లభించిన శాసనాన్ని, పరిశీలన కోసం కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం అధ్యక్షుడు శ్రీరామోజు హరగోపాల్కు పంపారు. మధ్యలో విరిగిపోయినట్లుగా ఉన్న ఈ శాసన స్తంభాన్ని, దుండిగల్లోని ఒక చిన్న చెరువు వద్ద నుండి ఆలయానికి తీసుకువచ్చినట్లు ఆలయ పూజారి తెలిపారు.
కళ్యాణి చాళుక్య చక్రవర్తి త్రిభువనమల్ల దేవుని (విక్రమాదిత్య VI, క్రీ.శ. 1076-1126) పాలనలో ఇచ్చిన ఒక దానాన్ని ఈ శాసనం నమోదు చేసిందని హరగోపాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ దానం చేసిన సమయంలో రాజు 'కళ్యాణపుర నెలావిడు'లో విడిది చేసి ఉన్నారని ఆ శాసనం చెబుతోందని ఆయన తెలిపారు.
సోమ వంశానికి చెందిన ఒక మహామండలేశ్వర ఈ శాసనాన్ని చేయించారు. కానీ రాయి విరిగిపోవడం వల్ల ఆయన పేరులో కొంత భాగం కనుమరుగైంది. ఆయనను అనేక ప్రశంసాత్మక బిరుదులతో ఈ శాసనంలో వర్ణించారు.