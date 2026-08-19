  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. 11th Century Telugu-Kannada Inscription Found at Dundigal
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (10:12 IST)

దుండిగల్ గ్రామంలో బయల్పడిన తెలుగు-కన్నడ లిపితో కూడిన శాసనం

Telugu-Kannada Inscription
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (10:12 IST)
google-news
Telugu-Kannada Inscription
మేడ్చల్ జిల్లాలోని దుండిగల్ గ్రామంలో ఉన్న లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో 11వ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక రాతి శాసనం లభించింది. ఈ శాసనం ఒక స్తంభం మూడు వైపులా తెలుగు-కన్నడ లిపి, కన్నడ భాషలో 41 పంక్తులుగా చెక్కబడి ఉంది. అంతేకాకుండా, శాసనం ప్రారంభంలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, ఒక జైన తీర్థంకరుడు,  దూడతో ఉన్న ఆవు చిత్రాలు కూడా చెక్కబడి ఉన్నాయి. 
 
నర్సాగరి జగన్ అనే వ్యక్తికి లభించిన శాసనాన్ని, పరిశీలన కోసం కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం అధ్యక్షుడు శ్రీరామోజు హరగోపాల్‌కు పంపారు. మధ్యలో విరిగిపోయినట్లుగా ఉన్న ఈ శాసన స్తంభాన్ని, దుండిగల్‌లోని ఒక చిన్న చెరువు వద్ద నుండి ఆలయానికి తీసుకువచ్చినట్లు ఆలయ పూజారి తెలిపారు. 
 
కళ్యాణి చాళుక్య చక్రవర్తి త్రిభువనమల్ల దేవుని (విక్రమాదిత్య VI, క్రీ.శ. 1076-1126) పాలనలో ఇచ్చిన ఒక దానాన్ని ఈ శాసనం నమోదు చేసిందని హరగోపాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ దానం చేసిన సమయంలో రాజు 'కళ్యాణపుర నెలావిడు'లో విడిది చేసి ఉన్నారని ఆ శాసనం చెబుతోందని ఆయన తెలిపారు.
 
సోమ వంశానికి చెందిన ఒక మహామండలేశ్వర ఈ శాసనాన్ని చేయించారు. కానీ రాయి విరిగిపోవడం వల్ల ఆయన పేరులో కొంత భాగం కనుమరుగైంది. ఆయనను అనేక ప్రశంసాత్మక బిరుదులతో ఈ శాసనంలో వర్ణించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
హైదరాబాద్‌లో జోరుగా కల్తీ నెయ్యి విక్రయాలు - 36 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం (Video)

జానీ మాస్టర్‌పై నిషేధం కొనసాగుతుంది : ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్

జానీ మాస్టర్‌పై నిషేధం కొనసాగుతుంది : ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడు జానీ మాస్టర్‌పై విధించిన నిషేధం కొనసాగుతుందని ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఫెడరేషన్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నందుకు గతంలో జానీ మాస్టర్‌పై నిషేధం విధించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ జనరల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. ఇందులో డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలత వ్యవహారశైలిపై కౌన్సిల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

Akshaye Khanna: ప్రశాంత్ వర్మ... మహాకాళి లో శుక్రాచార్యుడిగా అక్షయ్ ఖన్నా

Akshaye Khanna: ప్రశాంత్ వర్మ... మహాకాళి లో శుక్రాచార్యుడిగా అక్షయ్ ఖన్నా‘హనుమాన్’ విజయం తర్వాత ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (PVCU) నుంచి రాబోతున్న మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం ‘మహాకాళి’. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. తాజాగా మేకర్స్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ‘మహాకాళి – ది ఎండ్ బిగిన్స్’కు సంబంధించిన కీలక అప్‌డేట్ ఆగస్టు 24న రానున్నట్లు ప్రకటించారు.

'Modern Missamma: పెళ్లి వద్దంటున్న మోడ్రన్ మిస్సమ్మ. ఎందుకో తెలుసా !

'Modern Missamma: పెళ్లి వద్దంటున్న మోడ్రన్ మిస్సమ్మ. ఎందుకో తెలుసా !హర్ష నర్రా, తన్మయి ఖుషి ప్రధాన తారాగణంగా రూపొందుతోన్న చిత్రం మోడ్రన్ మిస్మమ్మ’. లాస్య అండ్ మిధున క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌‌పై చిరంజీవి పమిడి, శివ పమిడి, కిరణ్ కుమార్ నల్లూరి, స్రవంతి నంబూరి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సాయిబాబా కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇతర పాత్రలలో సిజు ఏఆర్, ప్రమోదిని, హారిక, డా.భద్రం, శివన్నారాయణ, రాకేష్ రాచకొండ తదితరులు నటిస్తున్నారు.

Sangeeth Shobhan : కొత్త సినిమా పోస్టర్ తో పుట్టినరోజు జరుపుకున్న సంగీత్ శోభన్

Sangeeth Shobhan : కొత్త సినిమా పోస్టర్ తో పుట్టినరోజు జరుపుకున్న సంగీత్ శోభన్పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకత్వంలో అనస్వర రాజన్‌తో మారుతి పాత్రలో నటిస్తున్న తన పేరులేని తెలుగు చిత్రం #సంగీత్xఅనస్వర పై బజ్ పెరుగుతుండగా, ఈ నటుడు ఈ రోజు ఒక సంవత్సరం వయసు పెరిగారు. నిర్మాత ధీరజ్ మొగిలినేని పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆగస్టు 23న టైటిల్ గ్లింప్స్ వస్తుందని ధృవీకరించారు.

Raaka Update: అల్లు అర్జున్, అట్లీల చిత్రంలో విల్ స్మిత్, షారుఖ్ ఖాన్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారా !

Raaka Update: అల్లు అర్జున్, అట్లీల చిత్రంలో విల్ స్మిత్, షారుఖ్ ఖాన్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారా !అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న రాకా చిత్రం భారీ స్థాయి సైన్స్-ఫిక్షన్ యాక్షన్, ఫాంటసీ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రం కథ రెండు వేర్వేరు కాలాల నేపథ్యంలో సాగుతుందని సమాచారం. ఈ చిత్రం కోసం ప్రపంచంలోని వివిధ లొకేషన్లను, టెక్నాలజీని అట్లీ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అందుకే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తతంగా విడుదల చేయాలని ఆలోచనలో వున్నట్లు గతంలో చెప్పాడు. తాజాగా అందుకు ఖరారు చేస్తూ, హాలీవుడ్ నటుడు బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫేమ్ విల్ స్మిత్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.