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ఆ రెండు పద్ధతులతో మామిడి రైతులు బాగా సంపాదించవచ్చు.. అడ్లూరి లక్ష్మణ్
ఆధునిక సాంకేతికత, శాస్త్రీయ పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా మామిడి సాగులో రైతులు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చని సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ సోమవారం పేర్కొన్నారు. జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం శ్రీరాములపల్లిలో ఉద్యానవన, పట్టు పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి మామిడి సాగుపై అవగాహన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు.
తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ప్రయోజనాలను పొందేందుకు, మారుతున్న పర్యావరణ పరిస్థితులకు అనువైన శాస్త్రీయ పద్ధతులను పాటించాలని, అలాగే సంప్రదాయ సాగుతో పాటు ఉద్యానవన పంటల సాగుపై కూడా దృష్టి సారించాలని ఆయన రైతులకు సూచించారు.
మామిడి వంటి పంటలు దీర్ఘకాలం పాటు నిలకడైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయని అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక సలహాలు, నాణ్యమైన మొక్కల పెంపకం, నీటి యాజమాన్యం, ఉద్యానవన పంటల అభివృద్ధికి మద్దతుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు పథకాలను అమలు చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
రైతులు ఈ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరిన ఆయన, ఉద్యానవన పంటల పెంపకానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడం తమ ముఖ్య లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ బి. సత్యప్రసాద్, ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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