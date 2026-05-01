మిర్యాలగూడ రహదారిపై అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు, ఒకరు మృతి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు
రహదారులపై కొంతమంది వాహనదారులు మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. ఈ అతివేగం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల వల్ల పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మిర్యాలగూడ పట్టణంలో బుధవారం నాడు ఒక కారు అదుపు తప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొన్న ఘటనలో 45 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం అద్దంకి-నార్కెట్పల్లి రహదారిపై జరిగింది.
మృతుడు మిర్యాలగూడ మండలం, మైసమ్మకుంట తండాకు చెందిన మేఘావత్ మంగ్తా అని, అతను ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తూ తన కుటుంబానికి ఏకైక జీవనాధారంగా ఉన్నాడని స్థానికులు వెల్లడించారు. నందిపాడు సమీపంలో మంగ్తా తన ద్విచక్ర వాహనంపై రహదారిని దాటుతుండగా, గుంటూరు నుండి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్న ఒక కారు అదుపు తప్పి అతన్ని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
ఆ తర్వాత ఆ కారు అక్కడ నిలిపి ఉంచిన రెండు మోటార్ సైకిళ్లు, ఒక ట్రాక్టర్ను బలంగా ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది. మంగ్తా ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందగా, కురియా తండాకు చెందిన ధనావత్ భాస్కర్, ఒక కార్ సర్వీస్ సెంటర్లో పనిచేసే సన్నీ తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. స్థానికులు గాయపడిన వారిని మిర్యాలగూడలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారు వాహనాన్ని అక్కడే వదిలేసి ఘటనా స్థలం నుండి పారిపోయినట్లు చెబుతున్నారు.
పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మిర్యాలగూడ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన అనంతరం, మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్థానిక గ్రామస్తులు అద్దంకి-నార్కెట్పల్లి రహదారిపై బైఠాయించి, తమకు న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. ఈ నిరసన కారణంగా రహదారిపై మూడు గంటలకు పైగా రాకపోకలు స్తంభించిపోయి, తీవ్ర ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు వాహనాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా మళ్లించారు.