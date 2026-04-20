పెళ్లికి మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మృతి.. వీధికుక్క వల్లే ?
పెళ్లికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మరణించాడు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చిన్న శంకరంపేట మండలం, అంబాజీపేట గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. జంగరై నివాసి అయిన వరప్రసాద్ (30), పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి అంబాజీపేటకు వెళ్తుండగా, ఒక వీధి కుక్క అతని దారికి అడ్డంగా వచ్చింది.
కుక్కను ఢీకొట్టకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో, అతను తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పక్కకు తిప్పగా, అది రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది. తలకి తీవ్ర గాయాలై, విపరీతంగా రక్తస్రావం కావడంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అతని తల్లిదండ్రులు, తమ కుమారుడు నిర్జీవంగా పడి ఉండటం చూసి దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయారు.
కొద్ది గంటల క్రితం వరకు పెళ్లి ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉన్న ఆ కుటుంబం, వెంటనే వరుడి అంత్యక్రియల సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. ఆ యువకుడి ఆకస్మిక మరణంతో గ్రామం అంతటా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.