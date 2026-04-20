సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (17:20 IST)

పెళ్లికి మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మృతి.. వీధికుక్క వల్లే ?

Groom
పెళ్లికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మరణించాడు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చిన్న శంకరంపేట మండలం, అంబాజీపేట గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. జంగరై నివాసి అయిన వరప్రసాద్ (30), పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి అంబాజీపేటకు వెళ్తుండగా, ఒక వీధి కుక్క అతని దారికి అడ్డంగా వచ్చింది. 
 
కుక్కను ఢీకొట్టకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో, అతను తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పక్కకు తిప్పగా, అది రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది. తలకి తీవ్ర గాయాలై, విపరీతంగా రక్తస్రావం కావడంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అతని తల్లిదండ్రులు, తమ కుమారుడు నిర్జీవంగా పడి ఉండటం చూసి దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయారు.
 
కొద్ది గంటల క్రితం వరకు పెళ్లి ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉన్న ఆ కుటుంబం, వెంటనే వరుడి అంత్యక్రియల సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. ఆ యువకుడి ఆకస్మిక మరణంతో గ్రామం అంతటా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.

Kamakshi Bhaskarla: ఎం.ఎస్. రాజు అగధ లో ‘మహాదేవి గా కామాక్షి భాస్కర్లఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం అగధ. మహాదేవి పాత్ర పరిచయం ఈ మర్మమైన, దైవిక థ్రిల్లర్‌కు కొత్త ఉత్కంఠను జోడిస్తుంది. మునుపటి పోస్టర్‌లో దైవ విగ్రహం ముందు నిలబడి కనిపించిన ఆ రహస్య యువతి మరెవరో కాదు, కామాక్షి భాస్కర్ల అని చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా నేడు ప్రకటించారు. ఆమె ఈ చిత్రంలో కీలక కథానాయిక మహాదేవి పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

తండ్రీకూతుళ్ల బంధాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే చిత్రం పిఠాపురంలో : నిర్మాతలుసీనియర్ దర్శకులు మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో పిఠాపురంలో … అలా మొదలైంది’ మూవీ రూపుదిద్దుకుంది. డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ఇందులో ప్రధాన పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాని మే 1న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో నిర్మాతలు దుండిగల్ల బాలకృష్ణ, ఆకుల సు

కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ విడాకుల కేసు : జూన్ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టుకోలీవుడ్ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ విడాకుల కేసు మరోమారు వాయిదాపడింది. చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో సోమవారం విచారణకు వచ్చింది. ఈ కేసులో కోర్టులో ప్రత్యక్షంగా కాకుండా జూమ్‌లో హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని విజయ్ తరపు న్యాయవారి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన న్యాయమూర్తి శశికళ జూన్ 15వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆ రోజు వారిద్దరూ కోర్టుకు నేరుగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు.

Rajamouli: మహేష్ బాబు, రాజమౌళి ల వారణాసి షూటింగ్ కు బ్రేక్ కు కారణం అదే !ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లోనే జరుగుతోంది. నగరం నడిబొడ్డున కోట్లు ఖర్చు చేసి వేసిన ఒక భారీ సెట్‌లో ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ పాట కోసం రాజమౌళి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా బాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్ బాస్కో మార్టిస్‌ను రంగంలోకి దించారు. రాజమౌళి గ్రాండియర్, మహేశ్‌బాబు గ్రేస్, బాస్కో స్టెప్పులు కలిస్తే థియేటర్లో విజువల్ ఫీస్ట్ పక్కా అనిపిస్తోంది.

Dhanush: ఒకప్పుటి బ్యాంకు దొంగ - కనికరం లేని పోలీస్ అధికారి కథే ధనుష్... కారా ట్రైలర్1991 గల్ఫ్ యుద్ధ కాలంలో తమిళనాడులో ఏర్పడిన చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో సాగే ధనుష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కారా' రెండు నిమిషాల ట్రైలర్‌ విడుదలైంది. ఇందులో, అతని పాత్ర కరసామి—ఒకప్పుడు బ్యాంకు దొంగగా ఉండి, మారిన వ్యక్తి—పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, అవినీతి మధ్య తిరిగి నేరాల వైపు మళ్లడం, అదే సమయంలో కనికరం లేని ఒక పోలీస్ అధికారి అతడిని వెంబడించడం కనిపిస్తుంది.

Watch More Videos

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్హైదరాబాద్: ప్రముఖ గ్లోబల్ ఫ్యాషన్, లైఫ్‌స్టైల్ రిటైల్ సంస్థ అప్పారెల్ గ్రూప్ తమ ప్రయాణంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఫేమస్ బ్రాండ్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియాకు మొట్టమొదటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ, వారి అందాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్, పింక్. తాజాగా ఇవి భారతదేశంలో తమ సమ్మర్ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్‌ను లాంచ్ చేశాయి. బ్రాండ్ కొత్త లోకల్ అంబాసిడర్ తృప్తి దిమ్రీ ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com