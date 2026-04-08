హృద్యమైన ప్రేమకథ.. ఎత్తు లేకపోతేనేం.. పర్లేదు వివాహం చేసుకున్న యువతి
మచిలీపట్నంలో ఒక హృద్యమైన ప్రేమకథ వెలుగులోకి వచ్చింది. గౌసియా అనే యువతి వేముల శశి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇందులో ప్రత్యేకత ఏముందని అనుకునేరు. నిజమైన ప్రేమ సామాజిక అడ్డంకులను, వ్యక్తిగత సవాళ్లను ఎలా అధిగమించగలదో వీరి ప్రేమ ప్రయాణం తెలియజేస్తుంది.
ఈ జంట 9వ తరగతి నుంచే ఒకరికొకరు తెలుసు, వారి స్నేహం క్రమంగా బలమైన బంధంగా మారింది. ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ వారి బంధం మరింత గాఢమైంది.
శశి మరుగుజ్జుతనంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ పరిస్థితిలో వ్యక్తి సగటు కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాడు. దీని కారణంగా, సమాజంలో ఎన్నో అవమానాలను ఎదుర్కున్నాడు. అలాగే గౌసియా కుటుంబం కూడా ఈ సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించింది. ఈ వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, గౌసియా తన నిర్ణయంపై దృఢంగా నిలబడి శశికి మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఎదురయ్యే సమస్యలను ఊహించి, ఈ జంట వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని పోలీసు రక్షణ కోరింది.
పోలీసులు వారికి మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు, ఇరు కుటుంబాల మధ్య అవగాహన పెంచడానికి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చారు. వారి జోక్యం వల్ల ఈ జంట తమ నిర్ణయంతో సురక్షితంగా ముందుకు సాగగలిగారు.
ఈ వివాహం ధైర్యానికి, ప్రేమపై నమ్మకానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. శారీరక రూపం లేదా సామాజిక అంచనాల ఆధారంగా సంబంధాలను అంచనా వేయకూడదనే అర్థవంతమైన సందేశాన్ని ఈ లవ్ స్టోరీ అందిస్తుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు.