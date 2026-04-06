కస్టమర్లా వచ్చి కారం చల్లింది... 20 చెంపదెబ్బలు కొట్టాడు.. పాతదే అయినా వైరల్
అహ్మదాబాద్లో రాణిప్ ప్రాంతంలో దోపిడి జరిగింది. కస్టమర్లా వచ్చిన మహిళ, యజమాని కళ్లలో కారం పొడి కొట్టి దోచుకోవాలని చూసింది. ఆ వ్యాపారి ఏ మాత్రం బెదరకుండా ఆమెను గట్టిగా ప్రతిఘటించి బయటకు నెట్టేశాడు. కేవలం 13 సెకన్లలో 20 దెబ్బలు కొట్టి బుద్ధి చెప్పాడు. ఈ దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డ్ అవ్వగా.. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
దుపట్టాతో ముఖాన్ని కప్పుకున్న ఆ మహిళ, అహ్మదాబాద్లోని రాణిప్ కూరగాయల మార్కెట్ సమీపంలో ఉన్న బంగారం, వెండి దుకాణంలోకి ఒక కస్టమర్గా నటిస్తూ ప్రవేశించింది. కొన్ని క్షణాల తర్వాత, అతడిని దోచుకునే ప్రయత్నంలో ఆమె అకస్మాత్తుగా కారం పొడిని దుకాణదారుడి కళ్లలోకి విసిరింది.
అయితే, ఆ కారం పొడి అతని కళ్లలోకి చేరలేదు. ఆ మహిళ ఉద్దేశాలను గ్రహించిన దుకాణదారుడు వెంటనే లేచి, 25 సెకన్లలో సుమారు 20 సార్లు ఆమెను పదేపదే చెంపదెబ్బలు కొట్టి, ఆ తర్వాత కౌంటర్పైకి దూకి, ఆమెను కొడుతూనే దుకాణం బయటకు లాక్కెళ్లాడు.
ఈ ఘటన పాతదే అయినా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.