కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలపై చర్యలు.. కాంగ్రెస్ కమిటీ సిఫార్సు
పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు గాను, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, మాజీ ఎమ్మెల్యే జి. చిన్నారెడ్డిలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. మంత్రి పదవి నుంచి సురేఖను, రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి చిన్నారెడ్డిని తొలగించాలని ఆ కమిటీ సూచించింది.
దీనికి సంబంధించిన నివేదికను టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు బి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్కు సమర్పించారు. గౌడ్ ఈ విషయాన్ని ఏఐసీసీ తెలంగాణ ఇన్చార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ దృష్టికి తీసుకెళ్తారు. ఆమె పార్టీ అధిష్టానానికి ఈ సమాచారాన్ని తెలియజేస్తారు. చిన్నారెడ్డి, సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలను కమిటీ తీవ్రంగా పరిగణించింది.
కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక శక్తిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో విభేదించడం ఏమాత్రం తెలివైన పని కాదు. సురేఖకు సంబంధించిన శాఖలో ఇప్పటికే ఉన్న అనేక వివాదాలకు ఇది మరింత ఆజ్యం పోస్తోంది. అయితే, సురేఖ పోరాట పటిమ కలిగిన నాయకురాలు, కష్టసుఖాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలిచారు. అలాంటి వ్యక్తిని కాంగ్రెస్ వదులుకోదని టాక్ వస్తోంది.