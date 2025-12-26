Drunk And Drive: హైదరాబాద్లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు ప్రారంభం
హైదరాబాద్ నూతన సంవత్సరానికి సిద్ధమవుతుండగా, నగరం ఇప్పటికే సెలవుల మూడ్లోకి జారుకుంటోంది. ఆఫ్షోర్ సెలవు క్యాలెండర్ల కారణంగా అనేక టెక్ కంపెనీలు తక్కువ షెడ్యూల్లో ఉన్నాయి. చేతిలో ఎక్కువ ఖాళీ సమయం ఉండటంతో, పౌరులు సంబరాలు చేసుకోవడానికి బయటకు వస్తున్నారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, హైదరాబాద్ పోలీసులు నగరం అంతటా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలను ప్రారంభించారు.
ఈ ఆపరేషన్ బుధవారం ప్రారంభమైంది. డిసెంబర్ 31 వరకు కొనసాగుతుంది. హైదరాబాద్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ 120 ప్రదేశాలలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మొదటి రోజే 304 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదు చేయబడ్డాయి. సంబంధిత అన్ని వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ధృవీకరించబడిన ప్రతి కేసులో కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు సమీపిస్తున్నందున. ఆయన స్పష్టమైన శిక్షలను ప్రకటించారు. తాగి వాహనం నడుపుతున్న వారి వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటారు. రూ.10000 జరిమానా విధించబడుతుంది.
ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించబడుతుంది. మినహాయింపు లేకుండా నిబంధనలను పాటించాలని కమిషనర్ పౌరులను కోరారు. పబ్లను సందర్శించాలని ప్లాన్ చేసేవారికి, సజ్జనార్ డ్రైవర్ను నియమించుకోవాలని లేదా క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఉల్లంఘనలు కఠినమైన చర్యలకు దారితీస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు.