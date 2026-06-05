సంబంధిత వార్తలు
దేవ్జీ అదుర్స్.. తెలంగాణ లాసెట్ పరీక్షలో 349వ ర్యాంకు కొట్టిన మావో లీడర్
మావోయిస్టు ఉద్యమంలో 'దేవ్జీ'గా సుపరిచితులైన మాజీ నాయకుడు తిప్పరి తిరుపతి, న్యాయశాస్త్ర కోర్సులో ప్రవేశం కోసం ఇటీవల నిర్వహించిన తెలంగాణ లాసెట్ పరీక్షలో 349వ రాష్ట్ర ర్యాంకును సాధించారు. శుక్రవారం విడుదలైన ఫలితాల్లో ఆయన 57 మార్కులు సాధించి, ఐదేళ్ల లా కోర్సులో చేరడానికి అర్హత పొందారు.
దాదాపు 40 ఏళ్లపాటు మావోయిస్టు ఉద్యమంలో గడిపి, అత్యంత ప్రభావవంతమైన తిరుగుబాటుదారులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందిన దేవ్జీ, ప్రధాన స్రవంతి జీవనంలోకి తిరిగి రావడం తెలంగాణలో వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని అంతం చేసే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలలో ఒక కీలక పరిణామంగా నిలిచింది.
ఫిబ్రవరిలో లొంగిపోయిన సమయంలో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, అణగారిన వర్గాల తరపున వాదించడానికి మరియు ఒకప్పుడు తాను వ్యతిరేకించిన వ్యవస్థ ద్వారానే న్యాయం పొందడానికి చట్టపరమైన విద్యను అభ్యసించాలనే ఆసక్తిని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. మాజీ మావోయిస్ట్ నాయకుడు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలో పెండింగ్లో ఉన్న ఒక పేపర్ను కూడా పూర్తి చేశారు.
జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల పరీక్షా కేంద్రంలో మే 13న జరిగిన సప్లిమెంటరీ పరీక్షకు హాజరైన దేవ్జీ, స్థానికుల మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించారు. కోరుట్ల జూనియర్ కళాశాలలో చదువుతున్న సమయంలో రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్తో సంబంధం ఏర్పడటంతో, 1983-85 విద్యా సంవత్సరంలో ఆయన చదువు ఆగిపోయింది. పెండింగ్లో ఉన్న ఆ పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు ఆయన బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ నుండి ప్రత్యేక అనుమతి పొందారు. ఈ పరీక్ష ఫలితాలు ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.