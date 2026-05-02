జూన్ మధ్య వరకు అధికంగానే ఉష్ణోగ్రతలు - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి హెచ్చరికలు
జూన్ మధ్య వరకు ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, వడగాలుల నుండి ప్రజలను రక్షించడానికి సమన్వయ చర్యలను వేగవంతం చేయాలని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆయా శాఖలను ఆదేశించారు.
ఈ వారం ప్రారంభంలోనే వడగాలులను ప్రకటించడంలో ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేసిందన్న విమర్శల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. సచివాలయంలో 20 శాఖలతో సన్నద్ధతను సమీక్షించిన మంత్రి, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ, భారత వాతావరణ శాఖ సంయుక్తంగా రూపొందించిన తెలంగాణ వడగాలుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2026ను విడుదల చేశారు.
రాబోయే 45 రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా తాగునీటి సరఫరా కొనసాగుతుందని పొంగులేటి తెలిపారు. అలాగే కాలిపోయిన మోటార్లను 24 గంటల్లోగా మరమ్మతులు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజూ 15,000 ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. పంచాయతీ రాజ్, పురపాలక పరిపాలన, అగ్నిమాపక, ఆరోగ్య శాఖలతో సహా పలు విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. విపత్తు నష్టంపై కలెక్టర్లు 15 రోజుల్లోగా నివేదికలు పంపాలి, మరణాలు సంభవించిన పక్షంలో తక్షణమే ఎక్స్ గ్రేషియా చెల్లించాలి. నల్గొండ, మంచిర్యాల, సూర్యాపేట, పెద్దాపల్లి, జగిత్యాల, ఖమ్మం, వరంగల్, కరీంనగర్, మహబూబాబాద్లను అధిక ప్రమాదకర ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు. ఆసుపత్రులలో కూలింగ్ షెల్టర్లు, మజ్జిగ కేంద్రాలు, ఓఆర్ఎస్ సరఫరా చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
అధిక వేడి వాతావరణంలో పనిచేసే కార్మికులకు ఒకటి నుండి రెండు గంటల చొప్పున రొటేషనల్ విరామాలు ఇవ్వాలి. బస్ స్టాండ్లు, మార్కెట్లు, పర్యాటక ప్రదేశాలు, ప్రార్థనా స్థలాల వద్ద ఆశ్రయాలు, తాగునీరు ఏర్పాటు చేయాలని, అలాగే పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్లు, ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లను ఉపయోగించి అవగాహన ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని స్థానిక సంస్థలను కోరారు.