అక్రమ మార్గాల ద్వారా వైద్య సీట్లు ఇప్పిస్తామనే ఏజెంట్లతో జాగ్రత్త- సజ్జనార్
అక్రమ మార్గాల ద్వారా వైద్య సీట్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పే మోసపూరిత ఏజెంట్ల వలలో పడకుండా విద్యార్థులను, తల్లిదండ్రులను హెచ్చరిస్తూ హైదరాబాద్ నగర కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ సలహా జారీ చేశారు. ఫిలిప్పీన్స్, కజకిస్తాన్, చైనా, జార్జియా, అర్మేనియా-కరేబియన్ దేశాల వంటి దేశాలలో మేనేజ్మెంట్ లేదా ఎన్నారై కోటాల కింద ప్రతిష్టాత్మక కళాశాలల్లో ఎంబిబిఎస్,ఇతర వైద్య సీట్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పి మోసగాళ్లు అభ్యర్థులను ఆకర్షిస్తున్నారని కమిషనర్ తెలిపారు.
ఈ ఏజెంట్లు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు డిమాండ్ చేస్తూ, నకిలీ పత్రాలు, నకిలీ కేటాయింపు లేఖలు, అడ్మిషన్లు ఖాయమనే తప్పుడు హామీలతో కుటుంబాలను తరచుగా తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. అటువంటి వాదనలు నకిలీవని అధికారులు చెప్పారు.
నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్తో సహా సమర్థ అధికారులచే నియంత్రించబడే కేంద్రీకృత కౌన్సెలింగ్ వ్యవస్థల ద్వారానే అన్ని వైద్య ప్రవేశాలు ఖచ్చితంగా జరుగుతాయని వారు స్పష్టం చేశారు. అధికారిక ప్రక్రియ నుండి ఏమాత్రం పక్కకు వెళ్లినా అది చట్టవిరుద్ధం, చట్టప్రకారం శిక్షార్హం. ధృవీకరణ లేకుండానే త్వరగా డబ్బు చెల్లించేలా బాధితులపై తరచుగా ఒత్తిడి తెస్తారని, ఆ తర్వాతే తాము మోసపోయామని వారు గ్రహిస్తారని సజ్జనార్ వెల్లడించారు.
చాలా సందర్భాల్లో, డబ్బు అందుకున్న తర్వాత మోసగాళ్ల ఆచూకీ లేకుండా పోతుంది. ప్రజలు జాగ్రత్త వహించాలని, ప్రవేశాలకు సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని అధికారిక ప్రభుత్వ పోర్టల్స్ ద్వారా సరిచూసుకోవాలని కమిషనర్ కోరారు. నిర్దేశిత కౌన్సెలింగ్ విధానానికి వెలుపల ఏ వ్యక్తి గానీ, ప్రైవేట్ ఏజెంట్ గానీ చట్టబద్ధంగా వైద్య సీటును పొందలేరని చెప్పారు. ఇటువంటి మోసపూరిత కార్యకలాపాల గురించి వెంటనే 100కు డయల్ చేయడం ద్వారా లేదా సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించడం ద్వారా తెలియజేయాలని పౌరులకు సూచించారు.