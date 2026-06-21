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కరీంనగర్ డిపోకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సు పూర్తిగా దగ్ధం.. ఎవరికి ఏమైంది? (video)
కరీంనగర్ డిపోకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించడంతో డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడంతో 41 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్లయింది.
Bus accident
బస్సు అలుగునూరు దాటి కాకతీయ కాలువ సమీపానికి చేరుకోగానే ఇంజిన్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయని.. వెంటనే గమనించిన డ్రైవర్ ప్రశాంత్, బస్సును వెంటనే రోడ్డు పక్కనే ఆపేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
క్షణాల్లోనే ఆయన బస్సు డోర్తో పాటు ఎమర్జెన్సీ ద్వారాన్ని కూడా తెరిచి ప్రయాణికులందరినీ కిందకు దింపేశారు. ప్రయాణికులు కిందకు దిగిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే బస్సు మొత్తం మంటల్లో చిక్కుకుని పూర్తిగా దగ్ధమైంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. ఈ ఘటనతో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు.
కరీంనగర్-2 డిపోకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ ఆర్టీసీ బస్సులో అగ్నిప్రమాదం— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 21, 2026
కరీంనగర్ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా తిమ్మాపూర్ మండలం ఎల్ఎండీ సమీపంలో సాంకేతిక లోపంతో ఆకస్మాత్తుగా చెలరేగిన మంటలు
అప్రమత్తమై ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కిందికి దించిన డ్రైవర్, కండక్టర్
పూర్తిగా దగ్ధమైన బస్సు..… pic.twitter.com/N0P003fjT3
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.