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తండ్రి నీడలోనే ఉన్న వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్న నారా లోకేష్.. కడియం శ్రీహరి
తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కడియం శ్రీహరి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నారా లోకేష్ గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఇప్పటికీ తన తండ్రి నీడలోనే ఉన్న వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన తనను తాను నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు తన కుమారుడిని ఒక నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి సమావేశంలోనూ చంద్రబాబు పక్కన లోకేష్ ఎందుకు ఉంటున్నారు? పార్టీలో సీనియర్ నాయకులు ఎవరూ లేరా?" అని కడియం శ్రీహరి అన్నారు.
అయితే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత లోకేష్ను ఒక నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేయడం లేదు.
nara lokesh
అత్యంత క్లిష్టమైన మంగళగిరి స్థానంలో విజయం సాధించడం ద్వారా ఆయన తన సత్తాను నిరూపించుకున్నారు. 91,413 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో మంగళగిరిలో సాధించిన ఈ విజయం సంచలనాత్మకమైంది. 1989 తర్వాత టీడీపీ గెలవని నియోజకవర్గాలలో మంగళగిరి ఒకటి. తనను 'పప్పు'గా ముద్ర వేసేందుకు ప్రచారం జరిగినప్పుడు, లోకేష్ ఒక ఫీనిక్స్ పక్షిలా తిరిగి పుంజుకున్నారు.
కాబట్టి, చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాకే లోకేష్ను నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారనడంలో వాస్తవం లేదు. ఇక తదుపరి పరిణామాల విషయానికొస్తే, అది ప్రజలు, పార్టీలో ఆయనకు లభించే ఆమోదంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
అన్నింటికంటే ముందు, కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తన కుమార్తె కడియం కావ్యను నాయకురాలిగా ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేశారో కడియం శ్రీహరి చెప్పాలని రాజకీయ నేతలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆంధ్ర రాజకీయాలపై సరైన అవగాహన లేదని ఆయన్ని విమర్శించడం సమంజసం కాకపోవచ్చు, కానీ కడియం శ్రీహరి తెలంగాణ రాజకీయాలకే పరిమితం కావడం మంచిదని టీడీపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు.
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Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడు
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Boyapati Srinu: భోళా బాలయ్య సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంది : డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను
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