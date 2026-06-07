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Elon Musk: భారత సంతానోత్పత్తి రేటు పడిపోయింది.. స్పేస్ఎక్స్ సీఈఓ మస్క్
భారతదేశంలో తగ్గుతున్న జనన రేటుపై స్పేస్ఎక్స్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ దృష్టి సారించారు. జనాభా స్థిరత్వాన్ని కాపాడటానికి అవసరమైన రీప్లేస్మెంట్ స్థాయి కంటే దేశానికి సంబంధించిన సంతానోత్పత్తి రేటు పడిపోయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Elon Musk
భారతదేశ జనన రేటు రీప్లేస్మెంట్ స్థాయి కంటే తగ్గింది. ముఖ్యంగా అత్యంత విద్యావంతులైన వారిలో, ఈ స్థాయి కంటే జనన రేటు చాలా ఏళ్ల క్రితమే పడిపోయిందని ఎక్స్ ఖాతాలో మస్క్ వెల్లడించారు.
దేశ చరిత్రలో మొదటిసారిగా భారతదేశం మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు మహిళకు సగటున 2.1 పిల్లలు అనే రీప్లేస్మెంట్ స్థాయి కంటే తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. ఆ పోస్ట్ ప్రకారం, గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశ సంతానోత్పత్తి రేటు 2.3 నుండి 1.9కి తగ్గింది. అలాగే, ఢిల్లీ సంతానోత్పత్తి రేటు 1.2కి పడిపోయిందని, ఇది ఫిన్లాండ్ కంటే తక్కువ అని కూడా ఆ పోస్ట్ ఎత్తిచూపింది.
రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారతదేశ జనాభా తగ్గడం ప్రారంభం కావచ్చని, ఊహించిన దానికంటే వేగంగా తగ్గుదల ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. కాగా.. సంతానోత్పత్తి రేటు తగ్గుతున్నప్పటికీ, 146 కోట్లకు (1.46 బిలియన్లు) పైగా జనాభాతో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా కొనసాగుతోంది. 2023లో చైనాను అధిగమించి భారత్ ప్రపంచంలో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో సంతానోత్పత్తి రేట్లు తగ్గడానికి విద్యా స్థాయిలు పెరగడం, పట్టణీకరణ, మహిళల ఉద్యోగ భాగస్వామ్యం పెరగడం, కుటుంబ ప్రాధాన్యతలలో వస్తున్న మార్పులు కారణమని నిపుణులు ఎప్పటి నుంచో గమనిస్తున్నారు.
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