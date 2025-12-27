KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్
బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ మరోసారి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించారు. మహబూబ్నగర్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, ఆయన కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులను సన్మానించి, తనపై ఇటీవల చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలను విమర్శించారు. గుంటూరులో చదువుకోవడం తప్పయితే, రేవంత్ రెడ్డి భీమవరం నుండి అల్లుడిని తెచ్చుకోవడాన్ని కూడా ప్రశ్నించాలని ఆయన అన్నారు.
కేసీఆర్ పక్కకు తప్పుకున్నప్పటి నుండి కొందరు నాయకులు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. విమర్శల తీరును ప్రశ్నిస్తూ, తెలంగాణ కోసం పోరాడిన నాయకుడిపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయవచ్చా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
తాను నాలుగు భాషల్లో మాట్లాడగలనని, కానీ హుందాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో బూతులు వాడనని ఆయన అన్నారు. తన తల్లిదండ్రులు తనకు మర్యాదలు నేర్పించారని కేటీఆర్ చెప్పారు. అనేక హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తోందని, హామీలను విస్మరించి, ఏమీ నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రశ్నిస్తే ముఖ్యమంత్రి అనుచిత భాష వాడుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు. తాము కూడా అదే విధంగా స్పందించగలమని, కానీ అలా చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నామని కేటీఆర్ అన్నారు. పెన్షన్ల కోసం ఒక స్పష్టమైన కాలపరిమితిని ప్రకటించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తారని తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు.