శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026 (20:36 IST)

ప్యూర్ ఎనర్జీకి చారిత్రాత్మక న్యాయ విజయం

image
జనవరి 29, 2026న, సంగారెడ్డిలోని III అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కోర్టు, ప్యూర్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ ఎం. ప్రభాకర్ ఆదిత్య(O.S. నం. 78 ఆఫ్ 2024) కేసులో కీలక తీర్పును వెలువరించింది. సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు చేసే డిజిటల్ దోపిడీ, దురుద్దేశపూరిత తప్పుడు ప్రచారాలకు వ్యతిరేకంగా, ఎదుగుతున్న స్టార్టప్ బ్రాండ్‌లకు నిర్ణయాత్మక విజయాన్ని అందిస్తూ, ప్యూర్ ఎనర్జీకి అనుకూలంగా రూ. 50,00,000 (రూ. 50 లక్షలు) నష్ట పరిహారాన్ని వసూలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
 
న్యాయస్థానం పరిశీలనలు: పరువు హక్కు పరిరక్షణ
భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం పరువు హక్కు అనేది ప్రాథమిక హక్కు అని ప్రిసైడింగ్ జడ్జి శ్రీమతి జి. సునీత రవీంద్ర రెడ్డి నొక్కి చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒంగోలు నివాసి అయిన ప్రతివాది, శ్రీ ఆదిత్య ప్రభాకర్ (EV TraxelXPగా సుపరిచితుడు) చర్యల వల్ల ప్యూర్ ఎనర్జీకి అపారమైన పరువు నష్టం మరియు పరిహారం చెల్లించలేని తీరని నష్టం వాటిల్లిందని కోర్టు గుర్తించింది.
 
న్యాయ వ్యవస్థ నెమ్మదిగా ఉంటుందన్న అపోహతో, ప్రతివాది కోర్టు విచారణలకు గైర్హాజరై (ఎక్స్-పార్టీ), ప్యూర్ ఎనర్జీ సమర్పించిన సాక్ష్యాలను సవాలు చేయడంలో విఫలమయ్యారని కోర్టు గమనించింది. ఈ సాక్ష్యాలలో పరువు నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యల స్నాప్‌షాట్‌లు, ఇమెయిల్ కాపీలు మరియు తప్పుదోవ పట్టించే వీడియోలు ఉన్నాయి.
 
తీర్పు: ఆర్థిక మరియు న్యాయపరమైన పరిష్కారం
కోర్టు పూర్తిగా ప్యూర్ ఎనర్జీకి అనుకూలంగా తీర్పునిస్తూ, ఈ క్రింది ఉపశమనాలను మంజూరు చేసింది:
 
నష్ట పరిహారం: పరువు నష్టం మరియు కీర్తి ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించినందుకు రూ. 50,00,000/-.
న్యాయపరమైన ఖర్చులు: ప్రతివాది వాదికి రూ. 73,383/- చెల్లించాలి.
శాశ్వత నిషేధాజ్ఞ: వాది యొక్క ట్రేడ్‌మార్క్‌ను ఉపయోగించడం లేదా పరువు తీయడం నుండి ప్రతివాదిని నిరోధించడం.
తప్పనిసరి నిషేధాజ్ఞ (Mandatory Injunction): ఇంటర్నెట్ నుండి అన్ని పరువు నష్టం కలిగించే మెటీరియల్/వ్యాఖ్యలు/వీడియోలను తొలగించడం.
 
ఆర్థిక జరిమానాతో పాటు, కోర్టు ఈ క్రింది వాటిని తప్పనిసరి చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది:
అన్ని అభ్యంతరకరమైన మరియు అవమానకరమైన కంటెంట్‌ను తక్షణమే తొలగించాలి.
జాతీయ వార్తాపత్రికలలో మరియు ప్రతివాది సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి.
PURE EV ట్రేడ్‌మార్క్ మరియు డిజైన్ల దుర్వినియోగం లేదా పరువు తీయడంపై శాశ్వత నిరోధాజ్ఞ.
పథకం ప్రకారం జరిగిన పరువు నష్టం ప్రచారం
 
One Company Destroyed the EV Industry, Poor EV, Real Face అనే శీర్షికతో యూట్యూబ్ వీడియో ద్వారా ప్యూర్ ఎనర్జీ పరువు తీయడానికి ఉద్దేశపూర్వక ప్రయత్నం జరిగిందని కోర్టు గుర్తించింది.
 
ప్రతివాది అనుసరించిన ఎత్తుగడలు:
ట్రేడ్‌మార్క్ ఉల్లంఘన: చట్టపరమైన బాధ్యత నుండి తప్పించుకోవడానికి PURE EV అనే రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్‌మార్క్‌ను తెలివిగా POOR EV అని మార్చారు, కానీ చూసేవారికి లక్ష్యం ఎవరో అర్థమయ్యేలా చేశారు.
దురుద్దేశపూరిత కల్పన: మార్ఫ్ చేసిన చిత్రాలను ఉపయోగించడం మరియు ఇతర కంపెనీల వాహనాలు కాలిపోయినప్పుడు ప్యూర్ ఎనర్జీ లోగోను అతికించి, వాది ఉత్పత్తులు సురక్షితం కాదని మరియు లోపభూయిష్టమని తప్పుగా చూపించారు.
ఆధారం లేని ఆరోపణలు: ప్యూర్ ఎనర్జీ వాహనాలు అత్యుత్తమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పటికీ, బ్రాండ్ నుండి డబ్బు గుంజడమే లక్ష్యంగా నిర్మాణ నాణ్యత బాగాలేదు (Poor Build Quality) అని ఆరోపించారు.
పరస్పర విరుద్ధ ప్రవర్తన: మొదట్లో బ్రాండ్ కారణంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌కు మంచి ఆదరణ పొందారు. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు 30 రోజుల పాటు ప్యూర్ ఎనర్జీ వాహనంపై ప్రయాణించినప్పుడు వాహన సౌకర్యం మరియు మైలేజీని ప్రశంసించిన ప్రతివాది, తరువాత ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా 100 వాహనాల్లో 30 లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇది బ్రాండ్ యొక్క గుడ్ విల్ ను కించపరచడానికి మరియు విలువ తగ్గించడానికి దురుద్దేశంతో చేసిన వ్యాఖ్యగా కోర్టు గుర్తించింది.
 
స్టార్టప్ రంగానికి ప్రాముఖ్యత
ఈ తీర్పు భారతీయ స్టార్టప్ రంగానికి ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ అనేది ట్రేడ్‌మార్క్ ఉల్లంఘన, బలవంతపు వసూళ్లు లేదా తప్పుడు కథనాలను ప్రచారం చేయడానికి లైసెన్స్ ఇవ్వదని ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు మరియు డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఇది స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపుతుంది.
 
90,000 మందికి పైగా సంతృప్తి చెందిన వినియోగదారులు మరియు సేవా-ఆధారిత EV బ్రాండ్‌గా బలమైన రికార్డు కలిగిన ప్యూర్ ఎనర్జీకి, ఈ తీర్పు నాణ్యత పట్ల వారి నిబద్ధతను ధృవీకరిస్తుంది మరియు కష్టపడి సంపాదించుకున్న గుడ్ విల్ ను దెబ్బతీయడానికి ఉద్దేశించిన సోషల్ మీడియా ట్రయల్స్ కు వ్యతిరేకంగా బలమైన న్యాయ రక్షణను అందిస్తుంది.
 
డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను అడ్డం పెట్టుకుని దోపిడీ వ్యాపార పద్ధతులకు పాల్పడే వారిని అరికట్టడంలో భారత న్యాయవ్యవస్థ శక్తివంతంగా పనిచేస్తుందని ఈ నిర్ణయం పునరుద్ఘాటిస్తుంది.

Webdunia
