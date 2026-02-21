ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టు
గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు రూ.3.5 వేల కోట్ల కుంభకోణంలో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న అప్పటి ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు అరెస్టు చేశారు.
ఈ కేసులో ఆయనకు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు గతంలోనే అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) ప్రత్యేక కోర్టు నిరాకరించింది. దీంతో సిట్ అధికారులు ఆయను అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. మద్యం కేసులో వాసుదేవరెడ్డితోపాటు ఎక్సైజ్శాఖ మాజీ ప్రత్యేక అధికారి దొడ్డా వెంకట సత్యప్రసాద్ది కీలక పాత్ర అని.. వారి కేంద్రంగానే కుంభకోణం జరిగిందని విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు గతంలో స్పష్టం చేసింది.
మొత్తం కుంభకోణం శరీరమైతే.. వారిద్దరూ తలలాంటివారని తెలిపింది. తల తీసేస్తే శరీరం కుప్పకూలుతుందని, వాసుదేవ రెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరణ సందర్భంగా కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ముడుపులు ఇచ్చిన కంపెనీలకే మద్యం ఆర్డర్లు కట్టబెట్టడంలో వాసుదేవరెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారు.
గతంలోనే ఆయన ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సిట్ అధికారులు సోదాలు చేశారు. ఎప్పుడైనా అరెస్టు చేస్తారనే అనుమానంతో వాసుదేవరెడ్డి బెయిల్ కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టుతోపాటు హైకోర్టు కూడా వాసుదేవరెడ్డికి బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాయి.