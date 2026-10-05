  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Navaratri Celebrations Gearing Up In The City
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 5 October 2026 (22:45 IST)

బతుకమ్మ, దసరా వేడుకలు ముస్తాబవుతున్న భాగ్యనగరం

Durga
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (22:45 IST)
google-news
హైదరాబాద్ పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడుతోంది. శనివారం బతుకమ్మ వేడుకలు, ఆదివారం నుంచి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బతుకమ్మ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా, నగరవ్యాప్తంగా దుర్గా పూజ నిర్వాహకులు కూడా తమ వేడుకల కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు. పండళ్లు ఏర్పాటు చేయడం, విగ్రహాలకు తుది మెరుగులు దిద్దడం వంటి పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. 
 
రామకృష్ణ మఠం తన ప్రాంగణంలో దుర్గా పూజ, లక్ష్మీ పూజలను నిర్వహించనుంది. మహా షష్ఠి, మహా సప్తమి, మహా అష్టమి, మహా నవమి, విజయదశమి పూజలతో సహా తమ వార్షిక సంప్రదాయాలను అనుసరించి వేడుకలు నిర్వహిస్తామని మఠం అధ్యక్షులు స్వామి బోధమయానంద తెలిపారు. 
 
లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్‌లోని 'హైదరాబాద్ బెంగాలీ సమితి'లో, కుమర్‌తులికి చెందిన శిల్పులు అమల్ పాల్, శ్యామల్ పాల్ దుర్గాదేవి విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. గత 85 ఏళ్లుగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్న ఈ సమితి కోసం, మూడవ తరం శిల్పులైన వీరు ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
 
దీనితో తెలంగాణలోని పురాతన బెంగాలీ సంఘాలలో ఒకటిగా ఈ సమితి నిలుస్తోంది. ఈ ఏర్పాట్ల గురించి కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు బిశ్వజిత్ ముఖర్జీ వివరిస్తూ.. "మా దుర్గాదేవి విగ్రహం సంప్రదాయ శైలిలో, గంగా నది మట్టి, పొట్టు, వెదురు, సహజ రంగులను ఉపయోగించి తయారు చేయబడుతోంది. ఇందులో వాడే పదార్థాలు కాలుష్య రహితమైనవి కావడం వల్ల, ఈ విగ్రహం పర్యావరణ అనుకూలమైనదిగా, సుస్థిరమైనదిగా ఉంటుంది. 
 
దుర్గాదేవి, ఆమె సంతానమైన లక్ష్మీ, సరస్వతి, కార్తికేయుడు, గణేశులకు వారణాసికి చెందిన బనారసీ చీరలు, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని గ్రామీణ ప్రాంతమైన కృష్ణనగర్‌కు చెందిన జామ్‌దానీ వస్త్రాలను అలంకరిస్తారు.
 
ప్రతి ఏటా 50,000 మందికి పైగా భక్తులను ఆకర్షించే బెంగాలీ కల్చరల్ అసోసియేషన్, బంజారాహిల్స్‌లో ఒక ప్రత్యేక ఇతివృత్తంతో (థీమ్‌తో) కూడిన వేడుకను నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీని నిర్వాహకుడు సంజయ్ పాన్ మాట్లాడుతూ, "ఈ ఏడాది మా కార్యక్రమంలో అనేక ప్రత్యేకతలు ఉండబోతున్నాయి. 
 
పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని మిద్నాపూర్‌కు చెందిన ఒక విగ్రహ శిల్పి ఇక్కడ విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ప్రధాన కార్యక్రమం కోసం, బంజారాహిల్స్‌లోని బంజారా ఫంక్షన్ హాల్‌ను ఒక పురాతన జమీందారు నివాసంలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ ఏడాది మా వేడుక ఇతివృత్తం బోనెడి బారిర్ పూజో (అంటే పురాతన జమీందారుల ఇళ్లలో జరిగే సంప్రదాయ పూజ.. అని తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తెలంగాణలో ఇంటి వద్ద పెంచే కోళ్లలో బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు.. పెరిగిన చికెన్ ధరలు

Indian 3 update : ముగ్గురు వ్య‌క్తులు గుర్రాల‌పై వెళ్ళే పోస్టర్ తో భార‌తీయుడు 3 అప్ డేట్

Indian 3 update : ముగ్గురు వ్య‌క్తులు గుర్రాల‌పై వెళ్ళే పోస్టర్ తో భార‌తీయుడు 3 అప్ డేట్యూనివర్సల్ హీరో కమల్ హాసన్, స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్, ప్రెస్టీజియష్ చిత్రాలను నిర్మిస్తోన్న భారీ నిర్మాణ సంస్థ కాంబోలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘భారతీయుడు3’. 1996లో విడుద‌లైన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీకి స్వీకెల్‌గా భార‌తీయుడు2, భార‌తీయుడు 3 చిత్రాల‌ను క‌మ‌ల్, శంక‌ర్ కాంబోలో రూపొందించ‌టానికి లైకా సంస్థ సిద్ధ‌మైంది. అందులో భాగంగా 2024లో భార‌తీయుడు 2 విడుద‌లైన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇప్పుడు దీనికి కొన‌సాగింపుగా ‘భారతీయుడు3’ను చిత్రీక‌రించ‌టానికి మేక‌ర్స్ సిద్ధ‌మ‌య్యారు.

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నోభారత్‌లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతిప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.