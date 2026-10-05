బతుకమ్మ, దసరా వేడుకలు ముస్తాబవుతున్న భాగ్యనగరం
హైదరాబాద్ పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడుతోంది. శనివారం బతుకమ్మ వేడుకలు, ఆదివారం నుంచి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బతుకమ్మ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా, నగరవ్యాప్తంగా దుర్గా పూజ నిర్వాహకులు కూడా తమ వేడుకల కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు. పండళ్లు ఏర్పాటు చేయడం, విగ్రహాలకు తుది మెరుగులు దిద్దడం వంటి పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి.
రామకృష్ణ మఠం తన ప్రాంగణంలో దుర్గా పూజ, లక్ష్మీ పూజలను నిర్వహించనుంది. మహా షష్ఠి, మహా సప్తమి, మహా అష్టమి, మహా నవమి, విజయదశమి పూజలతో సహా తమ వార్షిక సంప్రదాయాలను అనుసరించి వేడుకలు నిర్వహిస్తామని మఠం అధ్యక్షులు స్వామి బోధమయానంద తెలిపారు.
లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్లోని 'హైదరాబాద్ బెంగాలీ సమితి'లో, కుమర్తులికి చెందిన శిల్పులు అమల్ పాల్, శ్యామల్ పాల్ దుర్గాదేవి విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. గత 85 ఏళ్లుగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్న ఈ సమితి కోసం, మూడవ తరం శిల్పులైన వీరు ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
దీనితో తెలంగాణలోని పురాతన బెంగాలీ సంఘాలలో ఒకటిగా ఈ సమితి నిలుస్తోంది. ఈ ఏర్పాట్ల గురించి కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు బిశ్వజిత్ ముఖర్జీ వివరిస్తూ.. "మా దుర్గాదేవి విగ్రహం సంప్రదాయ శైలిలో, గంగా నది మట్టి, పొట్టు, వెదురు, సహజ రంగులను ఉపయోగించి తయారు చేయబడుతోంది. ఇందులో వాడే పదార్థాలు కాలుష్య రహితమైనవి కావడం వల్ల, ఈ విగ్రహం పర్యావరణ అనుకూలమైనదిగా, సుస్థిరమైనదిగా ఉంటుంది.
దుర్గాదేవి, ఆమె సంతానమైన లక్ష్మీ, సరస్వతి, కార్తికేయుడు, గణేశులకు వారణాసికి చెందిన బనారసీ చీరలు, పశ్చిమ బెంగాల్లోని గ్రామీణ ప్రాంతమైన కృష్ణనగర్కు చెందిన జామ్దానీ వస్త్రాలను అలంకరిస్తారు.
ప్రతి ఏటా 50,000 మందికి పైగా భక్తులను ఆకర్షించే బెంగాలీ కల్చరల్ అసోసియేషన్, బంజారాహిల్స్లో ఒక ప్రత్యేక ఇతివృత్తంతో (థీమ్తో) కూడిన వేడుకను నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీని నిర్వాహకుడు సంజయ్ పాన్ మాట్లాడుతూ, "ఈ ఏడాది మా కార్యక్రమంలో అనేక ప్రత్యేకతలు ఉండబోతున్నాయి.
పశ్చిమ బెంగాల్లోని మిద్నాపూర్కు చెందిన ఒక విగ్రహ శిల్పి ఇక్కడ విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ప్రధాన కార్యక్రమం కోసం, బంజారాహిల్స్లోని బంజారా ఫంక్షన్ హాల్ను ఒక పురాతన జమీందారు నివాసంలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ ఏడాది మా వేడుక ఇతివృత్తం బోనెడి బారిర్ పూజో (అంటే పురాతన జమీందారుల ఇళ్లలో జరిగే సంప్రదాయ పూజ.. అని తెలిపారు.