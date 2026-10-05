తెలంగాణలో ఇంటి వద్ద పెంచే కోళ్లలో బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు.. పెరిగిన చికెన్ ధరలు
తెలంగాణలో ఇంటి వద్ద పెంచే కొద్దిపాటి కోళ్లలో బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు కనిపించాయి. దీనితో అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిఘాను పెంచడంతో పాటు, చెక్ పోస్టులు, వాణిజ్య మార్గాల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కోళ్లు, గుడ్లు, పశుగ్రాసం రవాణాను నిలిపివేసింది.
అనంతపురంలో బర్డ్ ఫ్లూ కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అదే సమయంలో, కఠినమైన బయో-సెక్యూరిటీ (జీవ భద్రత) చర్యల కారణంగా తెలంగాణలోని వాణిజ్యపరమైన బ్రాయిలర్ ఫామ్లు సురక్షితంగా ఉన్నాయని పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
దీనిపై ఇండియన్ పౌల్ట్రీ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ సింగ్ బయస్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం దీని ప్రభావం కేవలం ఇంటి పెరటి కోళ్ల పెంపకం వరకే పరిమితమైందని, ఎందుకంటే అక్కడ కోళ్లు స్వేచ్ఛగా సంచరించే వలస పక్షుల బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు.
ఇంటి పెరటి పెంపకంలోని కోళ్లు మాత్రమే ప్రభావితమవుతున్నాయి. బ్రాయిలర్ ఫారాలన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయి. పౌల్ట్రీ సంఘాల పరంగా చూస్తే పరిస్థితి తీవ్రత తక్కువగానే ఉంది. పెంపకందారులు ప్రజలు, సామగ్రి రాకపోకలను నియంత్రించడం వంటి జీవ భద్రతా చర్యలను పాటిస్తున్నారు. వైరస్ లోపలికి చేరకుండా ఉండేందుకు, లోపలికి వచ్చేవారిపై క్రిమిసంహారక మందులను పిచికారీ చేస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు.
కాగా సోమవారం నాడు హైదరాబాద్లోని చికెన్ దుకాణాల్లో వ్యాపారం యథావిధిగా కొనసాగింది. వినియోగదారులు గుడ్లు, చికెన్ కొనుగోలు చేయడం కొనసాగిస్తున్నారు. కొందరు వీటిని ఇంట్లో బాగా ఉడికించడం ద్వారా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, చికెన్ ధరలు మాత్రం పెరిగాయి. గత వారం కిలోకు రూ.230గా ఉన్న ధర ఇప్పుడు సుమారు రూ.300కు పెరిగిందని చికెన్ దుకాణ యజమానులు తెలిపారు.