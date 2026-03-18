Kerala: కేరళలో విజృంభిస్తోన్న బర్డ్ ఫ్లూ.. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
కేరళలో బర్డ్ ఫ్లూ విజృంభిస్తోంది. కోజికోడ్ జిల్లాలోని పలు స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా కేసులు నిర్ధారణ కావడంతో, అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు, వ్యాప్తి నివారణ చర్యలను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పనంగాడ్, ఒలవన్న, కాక్కోడి పెరుమన్న పంచాయతీలతో పాటు, కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని నల్లాలం ప్రాంతంలోనూ పక్షుల ఫ్లూ ఆనవాళ్లు గుర్తించబడ్డాయి.
ప్రభావిత ప్రాంతాల నుండి సేకరించిన నమూనాలను ప్రయోగశాలలో పరీక్షించగా, వాటిలో ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజాకు సంబంధించిన హెచ్5ఎన్1 రకం వైరస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయ్యిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పక్షులను చంపివేసే ప్రక్రియను అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలు త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నాయని వారు తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు ఈ వ్యాధి మనుషులకు సోకినట్లు ఎటువంటి కేసులు నమోదు కాలేదని స్పష్టం చేసిన అధికారులు, ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భద్రతా మార్గదర్శకాలను తప్పక పాటించాలని సూచించారు.