శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026 (18:23 IST)

సినీనటి కిడ్నాప్ కేసు- దిలీప్‌కు షాక్.. కేరళ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు

Dileep
Dileep
ఓ ప్రముఖ నటి అపహరణ, అత్యాచారం కేసులో మలయాళ నటుడు దిలీప్‌ను కేరళలోని ఎర్నాకుళం కోర్టు నిర్దోషిగా తేల్చింది. ఈ కేసులో మరో ఆరుగురిని కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. కానీ దిలీప్‌పై ఉన్న ఆరోపణలను కొట్టివేసింది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో 80కిపైగా సినిమాల్లో నటించి.. వివిధ అవార్డులు గెలుచుకున్న ఓ నటిపై 2017లో త్రిస్సూర్ నుంచి కోచి వెళ్తుండగా కొందరు దాడి చేశారు.
 
2017లో సంచలనం సృష్టించిన ఈ నటి లైంగిక వేధింపుల కేసులో మలయాళ సినీ నటుడు దిలీప్, ఇతరులను నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ కేరళ ప్రభుత్వం శుక్రవారం కేరళ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో 20 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష పడిన ఆరుగురికి విధించిన శిక్షను పెంచాలని కూడా రాష్ట్రం తన అప్పీల్‌లో కోరుతోంది. 
 
ఈ కేసులో ఎనిమిదో నిందితుడు దిలీప్‌తో పాటు, ట్రయల్ కోర్టు మరో ముగ్గురు నిందితులు - చార్లీ థామస్ (ఏ7), సనీల్ కుమార్ అలియాస్ మేస్త్రి సనీల్ (ఏ9) మరియు శరత్ (ఏ15) లను కూడా నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. 
 
ఈ కేసులో మొదటి ఆరుగురు నిందితులు - సునీల్ (పల్సర్ సుని), మార్టిన్ ఆంటోనీ, మణికందన్ బి, విజేష్ వి పి, సలీం హెచ్, మరియు ప్రదీప్‌లను ట్రయల్ కోర్టు దోషులుగా నిర్ధారించింది. ఈ అప్పీల్ వచ్చే వారం విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఒకరు తెలిపారు.

సీమంత వేడుకలో భార్యపై హెలికాప్టర్‌లో పూల వర్షం కురిపించిన భర్త

సీమంత వేడుకలో భార్యపై హెలికాప్టర్‌లో పూల వర్షం కురిపించిన భర్తహెలికాప్టర్‌లో పూల వర్షం కురిపించడం ప్రస్తుతం ఫ్యాషనైపోయింది. వివాహాలు, కుంబాభిషేకం, సీమంతం వంటి వేడుకల్లో ప్రస్తుతం భారీగా డబ్బులు వెచ్చిస్తున్నారు. మంగళూరులో జరిగిన సీమంత వేడుకలో ఒక జంటపై హెలికాప్టర్ పూల వర్షం కురిపించింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. వ్యాపారవేత్త ప్రకాష్ కుంపల భార్య అర్పిత బేబీ షవర్ కోసం నగర శివార్లలోని అడయార్ గార్డెన్‌లో అతిథులు హాజరయ్యారు. సీమంతం ఆచారాలు జరుగుతుండగా కొన్ని క్షణాల తర్వాత, ఒక నల్ల హెలికాప్టర్ తలపైకి ప్రదక్షిణ చేసి, జంటపై పూల వర్షం కురిపించింది.

నంద్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. మహిళ, ఇద్దరు పిల్లలతో ముగ్గురు మృతి

నంద్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. మహిళ, ఇద్దరు పిల్లలతో ముగ్గురు మృతినంద్యాల జిల్లాలోని ధోన్ సమీపంలో బెంగళూరు-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు క్రేన్‌ను ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కర్ణాటకకు చెందిన ప్రమోద్ తన కుటుంబంతో కలిసి హైదరాబాద్‌కు వెళుతుండగా జగదూతి గ్రామం సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న క్రేన్ అతన్ని ఢీకొట్టింది.

Biogas Plants: పల్నాడు జిల్లాలో 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు

Biogas Plants: పల్నాడు జిల్లాలో 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లుపల్నాడు జిల్లాలో 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను స్థాపించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శుక్రవారం క్రోమా-అటోర్ పవర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు ఆమోదం తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ 2024 నిబంధనల ప్రకారం కంపెనీకి రెవెన్యూ భూములను లీజుకు కేటాయించడానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ తెలిపారు.

మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్‌.. అందుబాటులోకి 943 విభిన్న సేవలు.. నారా లోకేష్

మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్‌.. అందుబాటులోకి 943 విభిన్న సేవలు.. నారా లోకేష్ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో, మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సేవలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే వాల్మీకి పార్థసారథి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా 943 విభిన్న సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, దీనిని 14 మిలియన్ల మంది ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. వినియోగదారు-స్నేహపూర్వకతను పెంచడానికి కృత్రిమ మేధస్సును ఏకీకృతం చేశామని, వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనలు, తక్షణ రసీదు జారీతో సహా ప్రభుత్వం మరింత ఆధునీకరణను ప్లాన్ చేస్తోందని మంత్రి హైలైట్ చేశారు.

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పరువు హత్య... యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపారు

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పరువు హత్య... యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపారుతూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పరువు హత్య చోటుచేసుకుంది. తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేట మండలం వేములపల్లి గ్రామంలో ఒక యువకుడిని దారుణంగా రాళ్లతో కొట్టి చంపారు. ఒక రోజు ముందే ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఆ యువకుడిని అతని భార్య సోదరులే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని తెలుస్తోంది. మృతుడు సూర్యప్రకాష్ అనే వ్యక్తి అన్నవరం పట్టణంలో సంధ్యను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యుల ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఈ వివాహం జరిగింది.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.
