సినీనటి కిడ్నాప్ కేసు- దిలీప్కు షాక్.. కేరళ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు
ఓ ప్రముఖ నటి అపహరణ, అత్యాచారం కేసులో మలయాళ నటుడు దిలీప్ను కేరళలోని ఎర్నాకుళం కోర్టు నిర్దోషిగా తేల్చింది. ఈ కేసులో మరో ఆరుగురిని కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. కానీ దిలీప్పై ఉన్న ఆరోపణలను కొట్టివేసింది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో 80కిపైగా సినిమాల్లో నటించి.. వివిధ అవార్డులు గెలుచుకున్న ఓ నటిపై 2017లో త్రిస్సూర్ నుంచి కోచి వెళ్తుండగా కొందరు దాడి చేశారు.
2017లో సంచలనం సృష్టించిన ఈ నటి లైంగిక వేధింపుల కేసులో మలయాళ సినీ నటుడు దిలీప్, ఇతరులను నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ కేరళ ప్రభుత్వం శుక్రవారం కేరళ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో 20 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష పడిన ఆరుగురికి విధించిన శిక్షను పెంచాలని కూడా రాష్ట్రం తన అప్పీల్లో కోరుతోంది.
ఈ కేసులో ఎనిమిదో నిందితుడు దిలీప్తో పాటు, ట్రయల్ కోర్టు మరో ముగ్గురు నిందితులు - చార్లీ థామస్ (ఏ7), సనీల్ కుమార్ అలియాస్ మేస్త్రి సనీల్ (ఏ9) మరియు శరత్ (ఏ15) లను కూడా నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది.
ఈ కేసులో మొదటి ఆరుగురు నిందితులు - సునీల్ (పల్సర్ సుని), మార్టిన్ ఆంటోనీ, మణికందన్ బి, విజేష్ వి పి, సలీం హెచ్, మరియు ప్రదీప్లను ట్రయల్ కోర్టు దోషులుగా నిర్ధారించింది. ఈ అప్పీల్ వచ్చే వారం విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఒకరు తెలిపారు.