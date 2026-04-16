మహిళ బిల్లులో ఓబీసీ సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే.. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదు.. కవిత
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బదులుగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను (Delimitation) ఓబీసీ ఉప-కోటాతో అనుసంధానించాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గురువారం పేర్కొన్నారు. తద్వారా ఓబీసీ మహిళలు తమకు దక్కాల్సిన న్యాయబద్ధమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందగలరని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
పార్లమెంటులో తెలంగాణ ప్రాతినిధ్యం ప్రస్తుతం 3.13 శాతంగా ఉందని, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల ఈ అంతరం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కవిత ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతానికి పార్లమెంటులో తెలంగాణ వాటా 3.13 శాతంగా ఉంది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియలో దీనిని ఒక ప్రామాణికంగా పరిగణించాలి. తెలంగాణకు దక్కాల్సిన ప్రాతినిధ్యం ఏ సందర్భంలోనూ తగ్గకూడదు, కేవలం పెరగాలని కవిత అన్నారు.
ఇంకా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశాన్ని మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో ముడిపెట్టడం అత్యంత దురదృష్టకరం. వాస్తవానికి, దీనిని ఆ 33 శాతం రిజర్వేషన్లలోనే ఓబీసీలకు ఉప-కోటాతో అనుసంధానించాలి. ఓబీసీ మహిళలకు వారి న్యాయబద్ధమైన ప్రాతినిధ్య వాటా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా దక్కాల్సిందేనని కవిత అన్నారు.
మహిళ బిల్లుకు డీలిమిటేషన్ బిల్లును లింక్ చేయటం పెద్ద కుట్ర అని కవిత ఆరోపించారు. మహిళల భుజాలపై తుపాకీ పెట్టి డీలిమిటేషన్ బిల్లును కాల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పార్లమెంట్లో 3.13 శాతంగా ఉన్న తెలంగాణ ప్రాతినిధ్యం.. డీలిమిటేషన్ తర్వాత కూడా అంతే ఉండాలని కవిత అన్నారు. లేదంటే మరో తెలంగాణ ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు.