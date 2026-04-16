గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (09:43 IST)

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్

Paragon offer
హైదరాబాద్, ఏప్రిల్  2026: భారతదేశంలో ఎక్కువమంది విశ్వసించే పాదరక్షల బ్రాండ్ అయిన పారాగాన్, మహిళా వినియోగదారులలో కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించడానికి , దాని అత్యాధునిక శైలుల లభ్యతను మరింత విస్తరించే ఒక కీలక కార్యక్రమంలో భాగంగా, తమ మహిళల పాదరక్షల కలెక్షన్‌పై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది.
 
ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు ఒక సులభమైన QR-ఆధారిత ప్రక్రియ ద్వారా రూ. 30 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను ఖచ్చితంగా పొందగలరు. ప్రతి ఉత్పత్తి,  ట్యాగ్‌పై స్క్రాచ్ చేయగల QR కోడ్‌తో వస్తుంది.  దీనిని స్కాన్ చేయడం ద్వారా క్యాష్‌బ్యాక్ పేజీని చేరుకోవచ్చు. వోచర్ కోడ్, ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు త్వరగా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా పారాగాన్ యొక్క ఫ్యాషన్ పరంగా అద్వితీయమైన శైలిలను అదనపు విలువతో పొందేటప్పుడు సౌకర్యవంతమైన అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.
పారాగాన్ యొక్క మహిళల కలెక్షన్ అత్యాధునిక ఫ్యాషన్ పోకడలు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌లపై బలంగా ఆధారపడి ఉంది; ఇది కేవలం సౌకర్యం , మన్నికను మాత్రమే కాకుండా, వైవిధ్యం, శైలి ,  ప్రస్తుత ట్రెండ్‌లకు అనుగుణంగా ఉండే ఉత్పత్తులను కోరుకునే మహిళా వినియోగదారుల మారుతున్న కొనుగోలు ప్రాధాన్యతలకు పూర్తి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పారాగాన్ తమ మహిళల పాదరక్షల శ్రేణిని మరింత ఎక్కువ మంది మహిళా కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రస్తుతం మొత్తం అమ్మకాలలో 15-20% వాటాను కలిగి ఉన్న మహిళల పాదరక్షల విభాగాన్ని, రాబోయే మూడేళ్లలో 40%కి పెంచాలని పారాగాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విభాగంలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేసుకోవడంపై బ్రాండ్ నిరంతరం దృష్టి సారిస్తోందని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది.
 
ఈ కార్యక్రమంపై పారాగాన్ ఫుట్‌వేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ - మార్కెటింగ్ & ఐటి, సచిన్ జోసెఫ్ మాట్లాడుతూ, “శైలి, సౌకర్యం మరియు రోజువారీ కార్యాచరణను సమతుల్యం చేసే డిజైన్‌లతో మేము మా పోర్ట్‌ఫోలియోను బలోపేతం చేస్తూనే ఉన్నందున , మహిళల పాదరక్షల విభాగం పారాగాన్‌కు ఒక కీలకమైన ప్రాధాన్యతా రంగంగా నిలిచింది. మా కలెక్షన్ ను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, అలాగే వివిధ సందర్భాలకు తగినట్లుగా మా విస్తృతమైన ఆధునిక శైలులను అన్వేషించేలా ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ క్యాష్‌బ్యాక్ పథకం ప్రవేశపెట్టబడింది. వివిధ మార్కెట్లలోని విస్తృత శ్రేణి మహిళా వినియోగదారులకు అధునాతన ఫ్యాషన్  పాదరక్షలను మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై మేము దృష్టి సారించాము” అని అన్నారు. 
 
వివిధ విభాగాలలో విస్తరించిన వైవిధ్యమైన పోర్ట్‌ఫోలియోతో, పారాగాన్ విభిన్న వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా  సందర్భోచితమైన డిజైన్, రోజువారీ సౌకర్యం , నమ్మకమైన నాణ్యతను అందించడంపై దృష్టి సారిస్తూనే ఉంది. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఆదాయ వృద్ధి, బ్రాండ్ పునఃస్థాపన,  రెండింటినీ ముందుకు నడిపించడంలో మహిళల విభాగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అంచనా వేయబడింది.

ఆసక్తికరంగా డార్క్ డేంజరస్ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌‌

ఆసక్తికరంగా డార్క్ డేంజరస్ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌‌హారర్, మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్‌తో ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేసే మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు M3 Media, Maha Movies సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మహర్షి కూండ్ల ప్రెజెంట్స్‌లో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం “Production No. 4”గా రూపొందుతోంది. “Inspired by True Events” అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమా, నిజ ఘటనల ఆధారంగా రూపొందుతున్నదనే ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఈ సెన్సేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించి ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌‌తో క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు.

Arya: క్రిమినల్స్ అంతా వారణాసిలోనే వున్నారు : కథానాయకుడు ఆర్య

Arya: క్రిమినల్స్ అంతా వారణాసిలోనే వున్నారు : కథానాయకుడు ఆర్యతమిళ నటుడు ఆర్య చెప్పిన మాటలు ట్రెండ్ గా నిలుస్తున్నాయి. దేశంలో అక్కడక్కడా నేరాలు ఘోరాలు చేసిన క్రిమినల్స్ ఎక్కువమంది సాధువులుగా మారి వారణాసిలో మకాం వేస్తున్నారని మొదట్లో తాను పోలీసుల ద్వారా విని ఆశ్చర్యపోయానని కథానాయకుడు ఆర్య తెలిపారు.

Raka: రాకా లుక్ కోసం రోజూ నాలుగు గంట‌ల స‌మ‌యాన్ని వెచ్చిస్తోన్న అల్లు అర్జున్‌

Raka: రాకా లుక్ కోసం రోజూ నాలుగు గంట‌ల స‌మ‌యాన్ని వెచ్చిస్తోన్న అల్లు అర్జున్‌ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, డైరెక్ట‌ర్ అట్లీ కాంబోలో రూపొందుతోన్న భారీ చిత్రం ‘రాకా’. రీసెంట్‌గా ఈ ప్రెస్టీజియ‌స్‌ ప్రాజెక్ట్ నుంచి వ‌చ్చిన అప్‌డేట్‌ భారతదేశ‌మంత‌టా ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు సినీ వ‌ర్గాల్లోనూ భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. దేశంలో అత్యంత పేరు సంపాదించిన‌, క‌మ‌ర్షియ‌ల్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ స్టార్స్‌లో కరైన అల్లు అర్జున్‌తో, భారీ చిత్రాల‌ను లార్జ్ స్కేల్‌లో రూపొందించే ఫిల్మ్ మేక‌ర్ అట్లీ కాంబోలో రూపొందుతోన్న రాకా సినిమాను భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చూస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే సరిహద్దులను దాటి కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లే విజువ‌ల్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌డ్ మూవీగా నిలవబోతుందని చర్చ జరుగుతోంది.

VarunTej: వాలీబాల్ శిక్షణలో మోకాలికి గాయమైన వరుణ్ తేజ్‌కు శస్త్రచికిత్స

VarunTej: వాలీబాల్ శిక్షణలో మోకాలికి గాయమైన వరుణ్ తేజ్‌కు శస్త్రచికిత్సతన సోదరి నిహారిక కొణిదెల పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న 'భరి' చిత్రంలోని కష్టతరమైన వాలీబాల్ సన్నివేశాల కోసం తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా వరుణ్ తేజ్‌కు మోకాలికి గాయమైంది. మంగళవారం హైదరాబాద్‌లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో వరుణ్ తేజ్‌కు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ప్రస్తుతం వైద్య సంరక్షణలో బాగా కోలుకుంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ క్లాప్‌తో యదు వంశీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ప్రామాణికమైన యాక్షన్ పట్ల వరుణ్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తూ, సంక్రాంతి 2027కి విడుదల కానుంది.

Peddi: పెద్ది విడుదల జూన్‌కు వాయిదా పడిందని నిర్మాతలు ప్రకటించారు

Peddi: పెద్ది విడుదల జూన్‌కు వాయిదా పడిందని నిర్మాతలు ప్రకటించారురామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 30 నుండి జూన్‌కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు చిత్ర నిర్మాతలు ప్రకటించారు. జూన్ 4 లేదా జూన్ 25 వంటి ఖచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. సినిమా ఎడిటింగ్ పట్ల, ఇంకా చిత్రీకరించాల్సిన ఒక పాట పట్ల చిత్ర బృందం సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని మరింత మెరుగ్గా అందించాలని వారు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ నటిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

Watch More Videos

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com